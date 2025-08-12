Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|22:20
В 2 районах Пензенской области объявили карантин по бешенству

В 2 районах Пензенской области объявлен карантин по бешенству. Соответствующие указы 11 августа подписал врио губернатора Николай Симонов.

Одним эпизоотическим очагом признано подворье в селе Виляйки Наровчатского района (ул. Советская, 8), вторым - город Никольск (ул. Вертузаева, 8).

В первом случае неблагополучным по бешенству животных считается только само село Виляйки.

Во втором - территории улиц Вертузаева, Гранной, Пензенской (дома № 1-48), Красной (дома № 1-56), Розовой, Курцаева, Славянской, Пучинки, Полянки, Долдоны, Специалистов, Залесной, Шолохова, Ушакова, 40 лет Победы, Сорокина, Цветочной, Октябрьской (дома № 25-165 по нечетной стороне), а также переулков Соснового и Залесного.

Карантин продлится 60 дней. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации; нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов.

Кроме того, в течение 179 календарных дней запрещен вывоз и ввоз восприимчивых животных, кроме тех, что привиты от бешенства.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, предающееся человеку через укус или при ослюнении.

Источник — фото pxhere.com
