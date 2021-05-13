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Общество

Отопительный сезон в Пензе длился ровно 200 дней

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В четверг, 13 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы шла речь об обеспечении областного центра теплом и горячей водой.

В своем докладе начальник управления ЖКХ Александр Юлин привел данные статистики. Завершившийся отопительный сезон 2020/2021 длился ровно 200 дней (предыдущий - 223 дня).

За это время в Пензе было зарегистрировано 884 повреждения на сетях: 584 - отопления и 300 - горячего водоснабжения. Все аварии были связаны с износом теплосетей, повреждения устранялись в течение 24 часов.

Один из вопросов, заданных депутатами, касался капремонта теплосетей на проспекте Победы, в районе магазина «Буратино». Как выяснилось, работы уже начались. В прошлом году сети менялись на улице Фурманова с выходом на проспект Победы, в этом - на самом проспекте.

Работа 2021 года разбита на два этапа. Первый стартовал 6 мая. Второй, предусматривающий перекрытие транспортного движения, должен завершиться, предположительно, 10-15 июля.

По мнению некоторых горожан, отопительный сезон в Пензе завершился слишком рано (15 апреля), квартиры быстро остыли и пензенцы замерзли. Они просили возобновить подачу ресурса, но реакции не последовало.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению некоторых горожан, отопительный сезон в Пензе завершился слишком рано (15 апреля), квартиры быстро остыли и пензенцы замерзли. Они просили возобновить подачу ресурса, но реакции не последовало.
Придурков всегда хватает!

Спасибо О.Мельниченко,что вовремя отключили отопление.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Завершившийся отопительный сезон 2020/2021 длился ровно 200 дней (предыдущий - 223 дня).
Кто-то должен компенсировать выпадающие доходы. Наверное будет перерасчет по итогам отопительного сезона, ждите в майских квитанциях за отопление...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению некоторых горожан, отопительный сезон в Пензе завершился слишком рано (15 апреля), квартиры быстро остыли и пензенцы замерзли. Они просили возобновить подачу ресурса, но реакции не последовало.
Очень доволен тем что отопление отключили 15 апреля.

Гость||

В сентябре "вечные замерзальщики" начнут ор выше гор: врубайте, мол, отопление, в квартирах сыро и холодно, зуб на зуб не попадает, дети и старики замерзают, денег больше в аптеки отнесём и т.п. и т.д.

Ещё будут писать такое:

1) На улице холод собачий, а у нас в квартире - ледник, спим одетые, под тремя одеялами;

2) Дома колотун;

3) Дома дубак вообще, кошмар;

4) ОРВИ и все прочее.

Скорее всего в сентябре будет преждевременный старт отопительного сезона.

Гость||

Спасибо Мельниченко что отопительный сезон закончил вовремя мы не задыхались в своих квартирах. Наконец то умный человек прилегал руководство

Гость||

Еще не все соки из глупомордых выжали.

Гость||

Наверное, в августе включат . К этому готовят

Гость||

Люди требуют тепла, это наше право и обязанность коммунальщиков

Гость||

Опять двоечники считали длительность отопительного сезона. У нас включили отопление 15 октября 2020, а отключили 15 апреля, итого 183 дня.

Гость||

Совесть. У некоторых не комплект, многие болеют бездушием.

Гость||

Да ненадо топить вооще! И не платить и народ не засидится дома, на работу поскачет вовремя!

Гость||

Надо отказываться от центрального отопления, раз так. Искать альтернативу.

Гость||

Если не платить за отопление его отрезают, вот тогда можно обогреваться как захочется.

Гость||

Если отказаться от центрального отопления, то будет намного дешевле.

Гость||

Пора из скворечников в дома на земле переезжать, жить как в европе, гараж, собаки, огород. Ляпота!

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Имя: Гость
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