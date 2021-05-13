Отопительный сезон в Пензе длился ровно 200 дней

13.05.2021 | 14:37

В четверг, 13 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы шла речь об обеспечении областного центра теплом и горячей водой.

В своем докладе начальник управления ЖКХ Александр Юлин привел данные статистики. Завершившийся отопительный сезон 2020/2021 длился ровно 200 дней (предыдущий - 223 дня).

За это время в Пензе было зарегистрировано 884 повреждения на сетях: 584 - отопления и 300 - горячего водоснабжения. Все аварии были связаны с износом теплосетей, повреждения устранялись в течение 24 часов.

Один из вопросов, заданных депутатами, касался капремонта теплосетей на проспекте Победы, в районе магазина «Буратино». Как выяснилось, работы уже начались. В прошлом году сети менялись на улице Фурманова с выходом на проспект Победы, в этом - на самом проспекте.

Работа 2021 года разбита на два этапа. Первый стартовал 6 мая. Второй, предусматривающий перекрытие транспортного движения, должен завершиться, предположительно, 10-15 июля.

По мнению некоторых горожан, отопительный сезон в Пензе завершился слишком рано (15 апреля), квартиры быстро остыли и пензенцы замерзли. Они просили возобновить подачу ресурса, но реакции не последовало.