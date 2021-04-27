27.04.2021 | 11:36

Жители Пензенской области мерзнут в домах без отопления и просят вернуть ресурс.

В понедельник, 26 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась Елена Ж., назвавшая сложившуюся ситуацию неприемлемой.

«На улице холод собачий, а у нас в квартире - ледник, спим одетые, под тремя одеялами, не выключаем газ, обогреватель, но это не спасает. Мои старики-родители, на девятом десятке, простужены, обострились хронические заболевания, но кому это интересно и важно???» - написала женщина.

Многие придерживаются того же мнения, что Елена. Кузнечане, к примеру, поднимают проблему не в первый раз.

«Верните отопление, дома колотун», «Отопительный сезон нужно заканчивать в мае, а не в апреле, несмотря на погоду. Каждый год одно и то же», «Дома дубак вообще, кошмар», «А потом ОРВИ и все прочее», - высказались жители второго по величине города области.

В Пензе батареи в жилых домах начали остывать 15 апреля, в Кузнецке - 14-го, в Заречном - 13-го.

По данным синоптиков, температура воздуха днем 27 апреля будет составлять +8 градусов, ночью +4, 28-го - днем +9, ночью +1, 29-го - днем +11, ночью 0.