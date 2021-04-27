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Глас народа

Жители Пензенской области мерзнут в домах без отопления

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Жители Пензенской области мерзнут в домах без отопления и просят вернуть ресурс.

В понедельник, 26 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась Елена Ж., назвавшая сложившуюся ситуацию неприемлемой.

«На улице холод собачий, а у нас в квартире - ледник, спим одетые, под тремя одеялами, не выключаем газ, обогреватель, но это не спасает. Мои старики-родители, на девятом десятке, простужены, обострились хронические заболевания, но кому это интересно и важно???» - написала женщина.

Многие придерживаются того же мнения, что Елена. Кузнечане, к примеру, поднимают проблему не в первый раз.

«Верните отопление, дома колотун», «Отопительный сезон нужно заканчивать в мае, а не в апреле, несмотря на погоду. Каждый год одно и то же», «Дома дубак вообще, кошмар», «А потом ОРВИ и все прочее», - высказались жители второго по величине города области.

В Пензе батареи в жилых домах начали остывать 15 апреля, в Кузнецке - 14-го, в Заречном - 13-го.

По данным синоптиков, температура воздуха днем 27 апреля будет составлять +8 градусов, ночью +4, 28-го - днем +9, ночью +1, 29-го - днем +11, ночью 0.

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Гость||

А что мешает даунятам включить обогреватель? Или они боятся переплатить 100 руб за электроэнергию?

Гость||

Каждый год некоторые личности во все горло орут чтоб вырубили отопление! У больно сильно не хочется платить за него. Гораздо приятнее ходить в шубе по дому! Вот из-за таких вот и мерзнет потом все население...

Гость||

Нормально без отопления, а те, кто привык дома в одних труселях ходить, то пусть кофту наденут или влючат обогреватель

Гость||

Дурачье глупомордое померзло.

Гость||

У соседей бабка в деревне вме говорила, что мало топит, когда дома жарко, у нее голова болит. А в город приедет:" Как у вас тепло- хорошо"

Гость||

Гость писал(a):

Нормально без отопления, а те, кто привык дома в одних труселях ходить, то пусть кофту наденут или влючат обогреватель
Тебе надо в ивропах жить. Там оне привыкши одемши да обумши спать ибо дорого топить

Гость||

Включайте обогреватели, раз вам холодно. Почему остальные должны платить за ваш комфорт?

Гость||

Люди в квартирах,очнитесь,это не холодно,а нормально когда t 17-20'в квартире,привыкли,что круглый год 25-30 ,весь город ходит по дому даже в морозы в трусах,а это ненормально, говорят что дети болеют из за холода,да они скорее от вашей жары заболеют,как же раньше коляски оставляли на морозе на балконе или у подъезда,что бы дети закалялись,а сейчас через одного больные,привыкшие к даре и гмо

Гость||

+20 в квартире у меня. Мне не включайте!

Гость||

А вы дет.садах были???? Там просто ледник!!! Школьники в куртках сидят!

Гость||

В детских садах были, тепло. А школьники в куртках сидят, чтоб в гардероб не сдавать одежду, лень. Поэтому не надо ляля

Гость||

Вот чтобы отключить отопление, надо прогноз погоды посмотреть с начало, а потом отключать. Никто не думает о детях, пожилых людях, грудничках. Обогревателем так не нагреешь квартиру. В садиках, школах и больницах холодно, как тут не будут болеть дети и больные. Очень жаль что администрация об это не думает. Надеюсь, что в дальнейшие годы это всё учтут.

Гость||

Каждый год одно и тоже,то орут выключайте,потом включайте.Вас не поймешь,кому жарко,а кому холодно.Вот в детсадах,больницах и школах надо бы оставалять на такой случай

Гость||

И,что теперь толку своими ЗА и ПРОТИВ "воздух сотрясать?" ,отопление отключено,никто заново раскочегаривать эту сложную систему не станет,хоть обстонитесь,так,что --У природы нет плохой погоды)))сей минут холодно,через пару,тройку денёчков потеплеет.и все успокоятся.

Гость||

Отопление нужно отключать в конце мая, температуру регулировать в зависимости от погоды. Вообще бывает и летом холодно и сыро, мы платим, а не просим ради Христа.

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Имя: Гость
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