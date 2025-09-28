Можно ли стелить линолеум в ванной?

Вопрос от интернет-пользователя
Делаю ремонт, денег осталось не очень много, а нужно застелить пол в ванной. Можно ли использовать линолеум?
Ответ специалиста
Линолеум можно стелить в ванной, но есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать:
- влагостойкость материала. Приобретайте линолеум, специально предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью, иначе покрытие быстро придет в негодность;
- подготовка пола. Если уровень не будет соблюден, это может привести к затеканию воды под линолеум;
- качество укладки. Очень важно соблюдать правила укладки, например обработать стыки методом холодной сварки, тщательно загерметизировать щели.
Если сделать все правильно, линолеум может стать хорошей альтернативой плитке в ванной комнате.