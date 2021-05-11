В Пензенской области число новых случаев COVID-19 не превышает 80

11.05.2021 | 11:14

Во вторник, 11 мая, в Пензенской области за сутки подтверждено 76 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С 7 мая ежедневное количество новых заболевших не превышает 80. Исключением стало 9-е число, когда был зафиксирован 81 случай.

Ранее сообщалось, что 10 мая в регионе скончалось от коронавирусной инфекции шестеро: три женщины (50, 70 и 78 лет) и трое мужчин (70, 73 и 80 лет). Выписался 81 пациент.

Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 45 800. Выздоровели 43 176 пациентов, умерли 701.

В целом по России за сутки выявлено 8 115 новых инфицированных. Общее число составило 4 896 842.