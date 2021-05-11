Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли более 700 человек

Печать

В Пензенской области зарегистрировали смерть еще шести пациентов с COVID-19. Об этом стало известно в понедельник, 10 мая.

Жертвы - три женщины (50, 70 и 78 лет) и трое мужчин (70, 73 и 80 лет). Кроме коронавирусной инфекции у них диагностировали различные сопутствующие заболевания. У всех выявлены хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и артериальная гипертензия. У двоих было ожирение, двое - диабетики, один - онкобольной.

Теперь жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, 701.

«Выписан 81 человек. Итого выздоровевших - 43 176», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

0
0
0
0
 
Гость||

Неплохой темп набран, неплохой..

Гость||

Вирус наступает.

Плотно взял в кольцо.

Наколи мне, кольщик,

Маску на лицо.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Гость||

Хорошо все сопутствующие заболевания списывать на ковид

Гость||

Постройте небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдет арестован,кто теперь виноват?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте