В Пензенской области от COVID-19 умерли более 700 человек

11.05.2021 | 08:10

В Пензенской области зарегистрировали смерть еще шести пациентов с COVID-19. Об этом стало известно в понедельник, 10 мая.

Жертвы - три женщины (50, 70 и 78 лет) и трое мужчин (70, 73 и 80 лет). Кроме коронавирусной инфекции у них диагностировали различные сопутствующие заболевания. У всех выявлены хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и артериальная гипертензия. У двоих было ожирение, двое - диабетики, один - онкобольной.

Теперь жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, 701.

«Выписан 81 человек. Итого выздоровевших - 43 176», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.