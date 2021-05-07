Общество

В Пензе школьники отправили по Суре кораблики с именами воевавших

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Триумфальная флотилия, или «Кораблик Победы». Пензенские школьники приготовили к спуску на воду самодельные суда: лодки, парусники с именами родственников, защищавших страну от захватчиков.

«В делание корабля вступает вся душа, можно так сказать, из-за того, что ты показываешь на корабле своего прадеда, который воевал на войне», - отметила ученица школы № 49 г. Пензы Ульяна Павлова.

Акция под названием «Кораблик Победы» в городе проходит второй раз. Инициатором ее проведения выступил коллектив школы № 49. Идея позаимствована у девочки из Феодосии, которая еще в 2016-м отпустила по волнам памяти свой кораблик.

«Когда я готовилась к мероприятию, мне хотелось найти что-то интересное, необычное, непохожее. И вот я на просторах интернета узнала об этой акции, и мне она очень понравилась. Она такая трогательная. Я решила - а почему бы не сделать ее в Пензе!» - сообщила педагог-организатор школы № 49 г. Пензы Валерия Беляшова.

В этом году мастеров корабельного дела больше, присоединились ребята из гимназии № 4 «Ступени». В итоге у «Ростка» на торжественной церемонии было представлено около четырех десятков судов.

«Наша задача - помнить этот подвиг. Если мы его забудем, война вновь придет», - подчеркнул ученик гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Ярослав Сергеенко.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А нам в советское время говорили что мусорить это плохо и зачем ради показухи загрязнять реку.

Гость||

БРЕД КАКОЙ-ТО.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

А завтра в честь И.А. кораблики пойдут в плавание?

Гость||

Ерунда ! На Восточном кладбище есть аллея ветеранов, может пора уже вспомнить о тех кто действительно воевал и лежит в земле.Возложить цветы - хотя бы по гвоздике, городу выделять деньги на памятники, убраться на заброшенных могилах, установить небольшую стеллу - здесь могилы ветеранов и участников войн.В настоящее время в начале этой аллеи возвышается памятник барону в три метра высотой и это нормально ? Кто там разрешал вообще такие захоронения.Конечно уже ничего не изменить, так и головой думать надо было !

Гость||

Лучше бы возложили цветы к стеле Героям.

Гость||

Дети и так на каждом шагу видят отношение взрослых к чистоте,так их ещё наставляют как оригинально и под "высокие сопереживания" засорять планету- среду своего обитания.

Гость||

Гость писал(a):

Дети и так на каждом шагу видят отношение взрослых к чистоте,так их ещё наставляют как оригинально и под "высокие сопереживания" засорять планету- среду своего обитания.
Одни засоряют, другие пропагандируют их действия. К чему катимся?

Гость||

Когда я готовилась к мероприятию, мне хотелось найти что-то интересное, необычное, непохожее

В грязную реку чистую память, идея то хорошая, но надо было почище водоём найти.

Гость||

В интернете размещена петиция с требованием запретить «малышковый парад-концерт» в одном из детсадов Лихославльского района Тверской области. «Требуем прекратить вовлечение детей в военно-патриотическую тематику», — сказано в петиции, сопровождаемой фотографиями детей лет четырех-пяти в нарядах, похожих на советскую военную форму времен Великой Отечественной войны.

Автор приводит мнение детского психолога Елены Кузнецовой, которая утверждает, что подобные мероприятия дают маленьким детям иллюзию того, что «война — это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой», тогда как на самом деле война — это трагедия и смерть и именно эту мысль нужно «доносить» до малышей. Также ни в коем случае нельзя наряжать детей в имитацию военной формы, потому что это «одежда для смерти».

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