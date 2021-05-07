В Пензе школьники отправили по Суре кораблики с именами воевавших

07.05.2021 | 18:45

Триумфальная флотилия, или «Кораблик Победы». Пензенские школьники приготовили к спуску на воду самодельные суда: лодки, парусники с именами родственников, защищавших страну от захватчиков.

«В делание корабля вступает вся душа, можно так сказать, из-за того, что ты показываешь на корабле своего прадеда, который воевал на войне», - отметила ученица школы № 49 г. Пензы Ульяна Павлова.

Акция под названием «Кораблик Победы» в городе проходит второй раз. Инициатором ее проведения выступил коллектив школы № 49. Идея позаимствована у девочки из Феодосии, которая еще в 2016-м отпустила по волнам памяти свой кораблик.

«Когда я готовилась к мероприятию, мне хотелось найти что-то интересное, необычное, непохожее. И вот я на просторах интернета узнала об этой акции, и мне она очень понравилась. Она такая трогательная. Я решила - а почему бы не сделать ее в Пензе!» - сообщила педагог-организатор школы № 49 г. Пензы Валерия Беляшова.

В этом году мастеров корабельного дела больше, присоединились ребята из гимназии № 4 «Ступени». В итоге у «Ростка» на торжественной церемонии было представлено около четырех десятков судов.

«Наша задача - помнить этот подвиг. Если мы его забудем, война вновь придет», - подчеркнул ученик гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы Ярослав Сергеенко.