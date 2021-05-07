Пензенцам пообещали вернуть регулируемый тариф на проезд

07.05.2021 | 16:11

На странице врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram житель Пензы вновь поднял вопрос о тарифах на проезд в общественном транспорте. Он отметил, что стоимость этой услуги ежегодно растет.

«Цены выше, чем во многих других городах, и это при том, что в Пензе зарплаты одни из самых низких по стране и маршрутки в плохом состоянии. Как планируете исправить положение? Они так и дальше будут повышать цены», - написал пензенец.

Ответ на вопрос сначала дала администрация Пензы: «В соответствии с федеральным законодательством перевозчики вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки».

Недовольному пассажиру объяснили, что транспортные компании не откликаются на просьбы мэрии снизить цены и объясняют ситуацию снижением пассажиропотока, ростом цен на ГСМ и запчасти, а также необходимостью повышения зарплат сотрудникам.

В ответ пензенец возмутился: «Вы считаете это ответом и решением вопроса? Вы зачем нужны вообще? Чем думали, когда принимали закон о переходе с регулируемого тарифа на нерегулируемый?»

Тему продолжил сам Мельниченко. «Я сторонник регулируемого тарифа. Потребуется определенное время для его возвращения (юридическая процедура), но возвращать регулируемый тариф будем», - пообещал он.

В ноябре 2020 года цены на проезд в пензенских автобусах выросли с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32. Такой шаг транспортников вызвал возмущение горожан. Было даже подсчитано, что темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

В мэрии заявили, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

В дело вмешалось управление Федеральной антимонопольной службы, усмотревшее нарушение в том, что мэрия не проводила среди перевозчиков конкурс. Антимонопольщики обратились в арбитражный суд, который принял решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70. Справедливость этого решения подтвердили суды вышестоящих инстанций, куда перевозчики подавали апелляции.