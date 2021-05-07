Общество

Пензенцам пообещали вернуть регулируемый тариф на проезд

Печать

На странице врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram житель Пензы вновь поднял вопрос о тарифах на проезд в общественном транспорте. Он отметил, что стоимость этой услуги ежегодно растет.

«Цены выше, чем во многих других городах, и это при том, что в Пензе зарплаты одни из самых низких по стране и маршрутки в плохом состоянии. Как планируете исправить положение? Они так и дальше будут повышать цены», - написал пензенец.

Ответ на вопрос сначала дала администрация Пензы: «В соответствии с федеральным законодательством перевозчики вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки».

Недовольному пассажиру объяснили, что транспортные компании не откликаются на просьбы мэрии снизить цены и объясняют ситуацию снижением пассажиропотока, ростом цен на ГСМ и запчасти, а также необходимостью повышения зарплат сотрудникам.

В ответ пензенец возмутился: «Вы считаете это ответом и решением вопроса? Вы зачем нужны вообще? Чем думали, когда принимали закон о переходе с регулируемого тарифа на нерегулируемый?»

Тему продолжил сам Мельниченко. «Я сторонник регулируемого тарифа. Потребуется определенное время для его возвращения (юридическая процедура), но возвращать регулируемый тариф будем», - пообещал он.

В ноябре 2020 года цены на проезд в пензенских автобусах выросли с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32. Такой шаг транспортников вызвал возмущение горожан. Было даже подсчитано, что темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

В мэрии заявили, что перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

В дело вмешалось управление Федеральной антимонопольной службы, усмотревшее нарушение в том, что мэрия не проводила среди перевозчиков конкурс. Антимонопольщики обратились в арбитражный суд, который принял решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70. Справедливость этого решения подтвердили суды вышестоящих инстанций, куда перевозчики подавали апелляции.

0
0
0
0
 
Гость||

Белозерцев повысил проезд и капремонт,дали бы ему пожизненное

Гость||

... давай буртасы, подставляй ухи, щас накидывать будут... выборы вещь такая... партия жуликов и воров вас всех любит

Гость||

Стоимость проезда для вас должна быть 82 рубля за поездку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Потребуется определенное время
Ваш звонок очень важен для нас!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ноябре 2020 года цены на проезд в пензенских автобусах выросли с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.
Стоимость проезда а автобусах должна быть 6 руб., в маршрутках 12р. не выше. В тролейбусах максимум 6 р.

Гость||

Гость писал(a):

В ноябре 2020 года цены на проезд в пензенских автобусах выросли с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

Стоимость проезда а автобусах должна быть 6 руб., в маршрутках 12р. не выше. В тролейбусах максимум 6 р.

82 рубля и не меньше.

Гость||

Гость писал(а):

> Стоимость проезда для вас должна быть 82 рубля за поездку.

Ты ещё не подох?

Гость||

главное кассы поставьте, чтобы не было черного нала!

Давно пора маршрутчиков и автобусников выполнять ЗАКОН!

Гость||

Гость писал(a):

82 рубля и не меньше.
Это фомин пишет)))) 82руб. треснет кое что. у бардюра уже треснуло!

Гость||

Надо развивать троллейбусное движение и восстанавливать МУП "ППП".

Гость||

Гость писал(a):

главное кассы поставьте, чтобы не было черного нала!Давно пора маршрутчиков и автобусников выполнять ЗАКОН!
Не надо кассы, мне как пассажиру в маршрутке или автобусе не удобно через кассу проходить. И это доп оборудование, что приведет к стоимости поездки. Если будет предоставляться безвозмездно за счет бюджета города и пензстата ну можно неудобства потерпеть.

Гость||

Гость писал(a):

Надо развивать троллейбусное движение и восстанавливать МУП "ППП".
На корню изнечтожить этот не нужный вид траспорта, все на свалку вместе с бабёшками-водятлами этих рогатых

Гость||

Перед выборами обещай всё , после выборов сдирай недополученный гешефт, это же элементарно Ватсон. Кто продал депо №2? Кто убил весь муниципальный транспорт? Вот когда сядут эти люди тогда и верить можно вам, а сейчас нет вам веры, обманите всё равно.

Гость||

Гость писал(a):

Перед выборами обещай всё , после выборов сдирай недополученный гешефт, это же элементарно Ватсон. Кто продал депо №2? Кто убил весь муниципальный транспорт? Вот когда сядут эти люди тогда и верить можно вам, а сейчас нет вам веры, обманите всё равно.
Когда сядут люди, которые в центре города платные парковки устроили!

Гость||

Да,верю-не верю(нужное выБРАТЬ).....

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте