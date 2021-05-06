Общество

В Пензе ищут подрядчика, который будет содержать кладбища летом

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Департамент ЖКХ г. Пензы объявил электронный аукцион, объектом закупки которого является содержание территорий городских кладбищ.

Речь идет об обслуживании кладбищ, уходе за могилами и местами захоронения в летний период - с 1 июня по 31 августа.

Победителю готовы заплатить 4 млн рублей (начальная максимальная цена контракта) из городского бюджета.

Заявки от подрядчиков принимаются до 12 мая, сам аукцион назначен на 14-е.

Пензенцы неоднократно возмущались безобразным состоянием мест захоронений. Так, 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк, задействованный на похоронах сразу двух человек - мужа и жены. Его пришлось вытаскивать бульдозером.

17 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился ролик с кадрами Восточного кладбища: глубокие лужи и выбоины, ямы, размытый грунт существенно затрудняют путь.

Вызывает нарекания и Терновское кладбище, относящееся к Пензенскому району и расположенное на окраине областного центра. Оно изобилует стихийными свалками, старые деревья падают на могилы, обрезка ветвей не проводится.

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Гость||

Власть должна построить в Пензе крематорий.

Гость||

Давайте поручим это студентам и школьникам. Пусть думают о смысле жизни и о предках заботятся.

Гость||

Гость писал(a):

Власть должна построить в Пензе крематорий.
Крематорий просто необходим по многим причинам. Следить за чистотой и порядком значительно проще.

Гость||

Нужно запретить сажать деревья на могилах.Порядк4а будет больше, не будет мусора, веток, листьев.А уже посаженные необходимо обрезать,старые вообще спилить!!!

Гость||

За 4 ляма я один уберу кладбище за 3 месяца

Гость||

Гость писал(a):

Нужно запретить сажать деревья на могилах.Порядк4а будет больше, не будет мусора, веток, листьев.
Бурьян попрёт

Гость||

с 1 июня по 31 августа .А остальное время кладбища исчезают?Чушь конечно собачья,государство должно выделить денег и привести в порядок государственные погосты и провести свет,водопровод,тротуары и дороги,охрана территорий и видеонаблюдение а так же разработать стандарт кладбищ и утвердить и привести в порядок,снова экономят на каждом шагу на обыкновенном человеке

Гость||

Гость писал(a):

с 1 июня по 31 августа .А остальное время кладбища исчезают?
А в остальное время кладбища будут опять захламлять, чтобы следующим летом следующая ( а может таже самая, но с новым подрядом) подрядная организация все это разгребала. Акция под названием " А воз и ныне там"

Гость||

Ездили сегодня на Восточное кладбище.Везде много мусора,даже некоторые могилы забросаны мусором.На дорогах вода,грязь и мусор.

Гость||

Раньше мусор убирали работники кладбища, у них и трактор был с прицепом.Весь бардак образовался за последних три- четыре года.

Гость||

Старые захоронения на Восточном кладбище это мрак мрачный. Проверяющим не надо ходить по центральной аллее. Если зайти чуть в глубь и все прелести видны.

Гость||

Странные даты: в городе субботник в апреле устраиваем, по осени опавшие листья в октябре убираем. Для чего уборка летом, когда трава по пояс? Чтобы было нечего убирать, а деньги легче осваивать!!!

Имя: Гость
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