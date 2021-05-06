В Пензе ищут подрядчика, который будет содержать кладбища летом

06.05.2021 | 15:18

Департамент ЖКХ г. Пензы объявил электронный аукцион, объектом закупки которого является содержание территорий городских кладбищ.

Речь идет об обслуживании кладбищ, уходе за могилами и местами захоронения в летний период - с 1 июня по 31 августа.

Победителю готовы заплатить 4 млн рублей (начальная максимальная цена контракта) из городского бюджета.

Заявки от подрядчиков принимаются до 12 мая, сам аукцион назначен на 14-е.

Пензенцы неоднократно возмущались безобразным состоянием мест захоронений. Так, 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк, задействованный на похоронах сразу двух человек - мужа и жены. Его пришлось вытаскивать бульдозером.

17 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился ролик с кадрами Восточного кладбища: глубокие лужи и выбоины, ямы, размытый грунт существенно затрудняют путь.

Вызывает нарекания и Терновское кладбище, относящееся к Пензенскому району и расположенное на окраине областного центра. Оно изобилует стихийными свалками, старые деревья падают на могилы, обрезка ветвей не проводится.