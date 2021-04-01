На Восточном кладбище автобус застрял во время похорон

01.04.2021 | 11:32

Микроавтобус ПАЗ застрял во время похорон на Восточном кладбище Пензы. Инцидент произошел в среду, 31 марта. Утром 1 апреля участник событий рассказал о них в Instagram-сообществе @penza_novosti.

«Вчера у нас были похороны, сразу двух человек. Скончались муж и жена. Похороны были на Восточном кладбище - это на новой стороне, где выделили огромную территорию. Приехав на кладбище на автокатафалке, родственники прошли к могиле для прощания и захоронения гробов, а вернувшись к автобусу, все были шокированы! Передние колеса автобуса провалились под землю. Все - и бригада, и родственники - пытались вытолкнуть его, но безуспешно», - пояснил интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Люди провели у автобуса около двух часов. В итоге нашелся бульдозер - водителю заплатили, и он вытянул ПАЗ.

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«Администрация, что происходит на кладбищах?! На Новозападном кладбище гроб вообще везли в метель на санках к могиле! Теперь весной на Восточное кладбище не влезть... Нам что, нужно теперь гробы возить до могилы на гусеничном бульдозере?! К могиле не подойти, утонешь в грязи. У людей такая трагедия в семье, хоронили сразу двоих человек и тут такая ситуация... Когда уже наведут порядок?! Кто ответит?!» - возмутился автор поста.

В комментариях одни констатировали: проблемы с дорогами сейчас даже в самой Пензе, поэтому ждать иного от кладбища не приходится. Других ситуация глубоко возмутила.

«Цены на захоронение космические в уже существующие могилы. А благоустройство отсутствует. На Новозападном кладбище деревья на могилы рушатся. А про Веселовские вообще молчу, добраться вообще невозможно, только на дачных автобусах в сезон», - поделился участник сообщества.

Несколько человек высказались в пользу строительства крематория. По их мнению, его появление могло бы решить часть проблем с захоронениями.

«Построить крематорий, чтобы родственники хранили щепотку праха у себя дома? Нет, слишком бездуховно! Продолжаем хоронить в землю в лесах. Это так удобно и выгодно!» - саркастически откликнулся один из горожан.

Инцидент на Новозападном кладбище, о котором упомянул автор поста, произошел в декабре 2020 года. Там гроб с покойником везли на санках, поскольку территорию не расчистили после снегопада.

Администрацию города тогда раскритиковали, начальника МУП «Спецбюро» заменили.