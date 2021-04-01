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Глас народа

На Восточном кладбище автобус застрял во время похорон

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Микроавтобус ПАЗ застрял во время похорон на Восточном кладбище Пензы. Инцидент произошел в среду, 31 марта. Утром 1 апреля участник событий рассказал о них в Instagram-сообществе @penza_novosti.

«Вчера у нас были похороны, сразу двух человек. Скончались муж и жена. Похороны были на Восточном кладбище - это на новой стороне, где выделили огромную территорию. Приехав на кладбище на автокатафалке, родственники прошли к могиле для прощания и захоронения гробов, а вернувшись к автобусу, все были шокированы! Передние колеса автобуса провалились под землю. Все - и бригада, и родственники - пытались вытолкнуть его, но безуспешно», - пояснил интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Люди провели у автобуса около двух часов. В итоге нашелся бульдозер - водителю заплатили, и он вытянул ПАЗ.

«Администрация, что происходит на кладбищах?! На Новозападном кладбище гроб вообще везли в метель на санках к могиле! Теперь весной на Восточное кладбище не влезть... Нам что, нужно теперь гробы возить до могилы на гусеничном бульдозере?! К могиле не подойти, утонешь в грязи. У людей такая трагедия в семье, хоронили сразу двоих человек и тут такая ситуация... Когда уже наведут порядок?! Кто ответит?!» - возмутился автор поста.

В комментариях одни констатировали: проблемы с дорогами сейчас даже в самой Пензе, поэтому ждать иного от кладбища не приходится. Других ситуация глубоко возмутила.

«Цены на захоронение космические в уже существующие могилы. А благоустройство отсутствует. На Новозападном кладбище деревья на могилы рушатся. А про Веселовские вообще молчу, добраться вообще невозможно, только на дачных автобусах в сезон», - поделился участник сообщества.

Несколько человек высказались в пользу строительства крематория. По их мнению, его появление могло бы решить часть проблем с захоронениями.

«Построить крематорий, чтобы родственники хранили щепотку праха у себя дома? Нет, слишком бездуховно! Продолжаем хоронить в землю в лесах. Это так удобно и выгодно!» - саркастически откликнулся один из горожан.

Инцидент на Новозападном кладбище, о котором упомянул автор поста, произошел в декабре 2020 года. Там гроб с покойником везли на санках, поскольку территорию не расчистили после снегопада.

Администрацию города тогда раскритиковали, начальника МУП «Спецбюро» заменили.

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Гость||

На центральных улицах города застревают.

Гость||

Привет вам от Лузгина.

Гость||

Привет Белозерцеву вернее

Гость||

Покажите это Мельниченко !

Гость||

Это ж не западное кладбище для достойных людей, где за нечищеный снег увольняют. Для быдла и так сойдет...

Гость||

Просто аккуратнее надо ездить.

Гость||

на все воля божья

Гость||

Лузгин еще не застрелился? Хорошо что новый губернатор еще из Москвы не вернулся. Но он вернется! И если не выгонит этих бездельников, то грош ему цена.

Гость||

Гость писал(a):

Привет вам от Лузгина.
Лузгина надо было вызывать он бы толкнул.)Мэр беспомощный и абсолютно бесполезный ,да похоже ещё и безмозглый если ныне Калашников везде с ним ,при чем Калашников советник и.о.губернатора !Мельниченко что его в аренду сдал? Лузгин безнадежен ,только отставка и чем дольше он на своей должности тем больше он наносит ущерб городу.

Гость||

Мельниченко же сказал, что хотя бы одно кладбище( Ново-Западное) должно быть почищено. Вот результат с остальными... У него здесь видимо никто не захоронен

Гость||

Лузгина на кладбище, разруливать ситуацию

Гость||

Кладбище только открыли,вырубили кустарник,а все хотят чтоб сразу в январе,феврале проложили асвальт прямо до их могилы?Как же раньше спокойно было без интернета,сейчас чуть что сразу жалоба.к веселовскому кладбищу ,только летом на дачном автобусе,а кого возить то одного двух пенсионеров один раз в неделю.Если сильно надо ,то можно вызвать такси.

Гость||

весна, распутье....через неделю все подсохнет...нашли сми золотую жилу про грязь писать, помню в 70-80 х люди, жившие на Шуисте до остановки общественного транспорта у Сурского моста только в резиновых сапогах добирались, переобувались в магазинчике и в центр в хорошей обуви ехали

Гость||

мертвецы не помогли что ли вытолкнуть?

Гость||

Давайте дальше гектарами закапывать тела в землю. А че ?

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Имя: Гость
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