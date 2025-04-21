Пензенцы могут привести в порядок могилы солдат

21.04.2025 | 19:35

Жителей Пензы приглашают принять участие в акции «Кто, если не мы?!» и помочь привести в порядок захоронения солдат и командиров времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие организует местное отделение Русского географического общества. Оно состоится в среду, 7 мая, на Мироносицком кладбище (1-й Горный проезд, рядом с улицей Захарова).

Сбор участников акции намечен на 11:00.

С собой нужно взять перчатки, мешки для мусора, краску (черную, белую, серую, красную, серебрянку), кисточки, ветошь, секаторы, топоры, лопаты, грабли, лопаты и металлические щетки, перечислили в городской администрации.

В Пензенской области с 10 марта идет месячник по благоустройству (его продлили до 12 июня). В рамках него губернатор потребовал к 80-летию Победы привести в идеальное состояние места воинских захоронений.