Общество

Ситуацию с заболеваемостью раком в регионе оценит главный онколог РФ

Печать

Планируется приезд главного онколога России Андрея Каприна в Пензенскую область. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил врио главы региона Олег Мельниченко.

«Будем анализировать состояние онкослужбы области и развивать ее в соответствии с современными достижениями. Каприн согласился в ближайшее время прилететь в Пензу и включиться в работу с нами», - рассказал подписчикам Мельниченко.

В 2019 году, согласно статистическим данным Минздрава РФ, Пензенская область вошла в пятерку регионов-лидеров в стране по количеству пациентов с онкологией, заняв второе место. Показатель заболеваемости составил 548,1 на 100 000 населения.

В 2020-м число случаев рака, выявленных за год, сократилось до 5 800 (448,0 на 100 000 населения).

В целом в регионе на учете в онкоцентрах состоит более 40 000 пациентов.

До 2024 года в области планируют создать 10 центров для амбулаторной помощи больным раком. В настоящий момент уже действуют два: на базе пензенской поликлиники № 14 и областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Третий онкоцентр откроют в 2022 году в Пензенском районе.

0
0
0
0
 
Гость||

Дохнет Буртассия, дохнет...

Гость||

Чего ее,обстановку,оценивать.И так все ясно,что больных в области с каждым годом все больше и больше.

Гость||

Если есть что-то «зажизнью» то доля там должен каждое мгновенье дохнуть с муках за всех страдающих

Гость||

Первое место по раку, последние место по развитию.. Эх буртасы, но детупаты у вас миллионеры, и депутат и бизнес мен одновременно.. Это только буртасов могут так Лошарить

Гость||

Дохнет Буртассия, дохнет...

Слава Богу что мы не Буртасия!

Гость||

Детский лепет, причём тут Главный онколог.Начинать надо с поликлиник, человек со своей болячкой к кому идёт первому - терапевту.Сколько у нас запись к терапевту -от 14 дней.На деньги от химоружия надо было не филармонию строить, а онкодиспансер расширять.

Гость||

Наследие Леонидовки ещё минимум 59 лет будет существовать.

Спасибо Бочкареву!

Гость||

Филармонию ладно... конь с раскрашенными яйцами - вот это да) трат-то других больше не было)

Гость||

Гость писал(a):

Дохнет Буртассия, дохнет...
Потому что зеленые насаждения безжалостно уничтожаются, загрязнение окружающей среды идет чудовищное и власть не принимает ни каких мер (коррупция),продукты сплошная химия и заменители ( коррупция и жадность) результат мы лидеры по онкологии. Мелкодисперсная каучуковая пыль от покрышек авто тоже приводит к онкологии. Город надо мыть и чистить ,и сажать деревья и кустарники которые частично это все нейтрализуют иначе все тут передохнем не зависимо от чинов и рангов.

Гость||

С такой власти, такие проблемы, это естественно!

Гость||

В своё время было принято решение в поликлиники не закупать КТ, МРТ - мол будем больных в частные клиники направлять, т.е деньги за больного должны утекать в частные структуры.Вот вам и диагностика рака и доходы поликлиник.

Гость||

Когда будет в Пензе обследование ПЭТ КТ ! Это квотное и очень дорогое обследование, но очень необходимое больным.

Гость||

Гость писал(a):

Начинать надо с поликлиник, человек со своей болячкой к кому идёт первому - терапевту.
Не мешайте терапевтам выполнять план по вакцинации! На большее они уже и не способны.

Гость||

я болел раком и что, нормально, обычный недуг

Гость||

Местных воров - бездельников, практически всё министерство нужно с конфискациями сажать ! Эти бездари даже парковку не могут там сделать! Видят, область вымирает от рака, даже пальцам не пошевелили, но свободную кассу от попья сходу за откат воткнули рядом и даже землю нашли. Не парковку, не новый корпус, не оборудование, не врачей, а попов с кассой поставили. И это не видят в местном министерстве и местные городские горе правители глуповатые лоботрясы с администрациями в купе.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте