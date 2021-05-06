Ситуацию с заболеваемостью раком в регионе оценит главный онколог РФ

06.05.2021 | 11:10

Планируется приезд главного онколога России Андрея Каприна в Пензенскую область. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил врио главы региона Олег Мельниченко.

«Будем анализировать состояние онкослужбы области и развивать ее в соответствии с современными достижениями. Каприн согласился в ближайшее время прилететь в Пензу и включиться в работу с нами», - рассказал подписчикам Мельниченко.

В 2019 году, согласно статистическим данным Минздрава РФ, Пензенская область вошла в пятерку регионов-лидеров в стране по количеству пациентов с онкологией, заняв второе место. Показатель заболеваемости составил 548,1 на 100 000 населения.

В 2020-м число случаев рака, выявленных за год, сократилось до 5 800 (448,0 на 100 000 населения).

В целом в регионе на учете в онкоцентрах состоит более 40 000 пациентов.

До 2024 года в области планируют создать 10 центров для амбулаторной помощи больным раком. В настоящий момент уже действуют два: на базе пензенской поликлиники № 14 и областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Третий онкоцентр откроют в 2022 году в Пензенском районе.