Общество

Росстат озвучил данные по смертности пензенцев с COVID-19 в марте

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Росстат обнародовал данные по числу пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в марте. В Пензенской области скончались 288 жителей, имевших подтвержденный COVID-19.

С идентифицированной инфекцией умерли 245 человек (на 165 больше, чем в феврале), с неидентифицированной - 1. Основная причина их смерти - коронавирус.

Для 42 пензенцев вирус не главная причина гибели, инфекция была отнесена специалистами к «прочим важным состояниям». У 14 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 28 - нет.

Региональный оперативный штаб сообщил о 93 жертвах коронавирусной пневмонии.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по март 2021-го в Сурском крае скончались 2 736 жителей с коронавирусной инфекцией. В феврале зарегистрировано 279 смертей, в январе - 434, в декабре - 481.

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Гость||

Чс та, как та не вяжется с нашими...

Точняк Росстате попутали.

Гость||

С началом вакцинации и смертность начала расти, несмотря на общее снижение числа заражений.

Совпадение?

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> С началом вакцинации и смертность начала расти, несмотря на общее снижение числа заражений.

> Совпадение?

====================================================

В онкологии и стоматологии ситуация точно повторяет бизнес-ковидную. Специально плодят недомогающих методами калечащей инвазии - облучением, пункциями, резьбой, травлением, заражением.

В итоге растёт сверхприбыльный бизнес и падает нагрузка на пенсионный фонд.

Рыбу нужно чистить с хвоста.

Гость||

Область вымирает тут и росстат не нужен и уезжают люди за длинным рублем кто куда

Гость||

При Белозерцеве умирали по 3 человека в день, при Мельниченко по 6. Что-то не верю я вашей статистике.

Гость||

Холодно включите отопление!

Гость||

Но почему то в Московии есть отпление?

Гость||

В Москве отопление есть, там холодно и дождь.

Гость||

На Москву обрушился ураган: он ломает деревья и разбивает окна

6 мая 2021

Гость||

Отопление отключено

Гость||

А ваш понос на чьей совести?

Имя: Гость
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