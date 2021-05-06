Росстат озвучил данные по смертности пензенцев с COVID-19 в марте

06.05.2021 | 15:33

Росстат обнародовал данные по числу пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в марте. В Пензенской области скончались 288 жителей, имевших подтвержденный COVID-19.

С идентифицированной инфекцией умерли 245 человек (на 165 больше, чем в феврале), с неидентифицированной - 1. Основная причина их смерти - коронавирус.

Для 42 пензенцев вирус не главная причина гибели, инфекция была отнесена специалистами к «прочим важным состояниям». У 14 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 28 - нет.

Региональный оперативный штаб сообщил о 93 жертвах коронавирусной пневмонии.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по март 2021-го в Сурском крае скончались 2 736 жителей с коронавирусной инфекцией. В феврале зарегистрировано 279 смертей, в январе - 434, в декабре - 481.