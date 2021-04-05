Общество

Росстат обнародовал число умерших в феврале пензенцев с коронавирусом

Печать

В Пензенской области в феврале с подтвержденным COVID-19 скончалось 279 человек. Данные обнародованы на официальном сайте Росстата.

С идентифицированным COVID-19 умерло 80 пациентов. Основная причина их смерти - коронавирус.

Для 199 пензенцев инфекция не стала главной причиной гибели и была отнесена специалистами к «прочим важным состояниям». У 48 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 151 - нет.

По данным регионального оперативного штаба, в феврале в области коронавирусная пневмония унесла жизни 58 жителей.

Ранее Росстат опубликовал сведения о числе умерших пензенцев с подтвержденным тестом на COVID-19 в январе. Тогда скончались 434 человека. В декабре зарегистрировали смерть 481 пациента. Всего с мая 2020 по февраль 2021 года ушли из жизни 2 448 инфицированных.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

пОЧЕМУ НЕ ГОВОРИТЕ О СКРЫТОЙ СМЕРТНОСТИ.

Гость||

и что такого? я много раз умирал и воскресал, интерерсно даже

Гость||

По селу в месяц мрут. Достойно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области в феврале с подтвержденным COVID-19 скончалось 279 человек
Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Пока довольны Чемодановской "свалкой",крематорий не будут строить. Стадо мычит безмолвно...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте