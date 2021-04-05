Росстат обнародовал число умерших в феврале пензенцев с коронавирусом

05.04.2021 | 09:16

В Пензенской области в феврале с подтвержденным COVID-19 скончалось 279 человек. Данные обнародованы на официальном сайте Росстата.

С идентифицированным COVID-19 умерло 80 пациентов. Основная причина их смерти - коронавирус.

Для 199 пензенцев инфекция не стала главной причиной гибели и была отнесена специалистами к «прочим важным состояниям». У 48 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 151 - нет.

По данным регионального оперативного штаба, в феврале в области коронавирусная пневмония унесла жизни 58 жителей.

Ранее Росстат опубликовал сведения о числе умерших пензенцев с подтвержденным тестом на COVID-19 в январе. Тогда скончались 434 человека. В декабре зарегистрировали смерть 481 пациента. Всего с мая 2020 по февраль 2021 года ушли из жизни 2 448 инфицированных.