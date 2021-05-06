Реконструкция верха ул. Московской в Пензе обойдется в 265 млн

06.05.2021 | 16:08

В Пензе завершился аукцион по определению подрядчика, который займется строительно-монтажными работами наверху улицы Московской, от Кураева до Карла Маркса. Победителем стало ООО «Автодорога» - единственная фирма, принимавшая участие в закупочной процедуре.

Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила 265 млн 422 тыс. 50 рублей. Оплата будет производиться в два этапа: 114 млн 759 тыс. 512 рублей в 2021 году и 150 млн 662 тыс. 537 - в 2022-м.

К исполнению контракта «Автодорога» должна была приступить 5 мая, финальная дата - 15 декабря 2021 года.

В срок с 15 мая по 31 августа предполагается провести демонтажные работы, с 1 июля по 15 декабря специалисты будут заниматься общестроительными работами и наружным освещением, с 1 июля по 30 ноября - внешними сетями связи, наружным водопроводом и наружной канализацией, с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением, сообщается на сайте госзакупок.

Участок Московской от улицы Карла Маркса до Кураева замостят гранитом. Вдоль всей пешеходной части предусмотрят места отдыха: скамейки, кресла и другие элементы малых архитектурных форм. Появится и новое освещение - попытаются сохранить дизайн пензенских фонарей с ласточкой наверху.