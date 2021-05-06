Общество

Реконструкция верха ул. Московской в Пензе обойдется в 265 млн

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В Пензе завершился аукцион по определению подрядчика, который займется строительно-монтажными работами наверху улицы Московской, от Кураева до Карла Маркса. Победителем стало ООО «Автодорога» - единственная фирма, принимавшая участие в закупочной процедуре.

Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила 265 млн 422 тыс. 50 рублей. Оплата будет производиться в два этапа: 114 млн 759 тыс. 512 рублей в 2021 году и 150 млн 662 тыс. 537 - в 2022-м.

К исполнению контракта «Автодорога» должна была приступить 5 мая, финальная дата - 15 декабря 2021 года.

В срок с 15 мая по 31 августа предполагается провести демонтажные работы, с 1 июля по 15 декабря специалисты будут заниматься общестроительными работами и наружным освещением, с 1 июля по 30 ноября - внешними сетями связи, наружным водопроводом и наружной канализацией, с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением, сообщается на сайте госзакупок.

Участок Московской от улицы Карла Маркса до Кураева замостят гранитом. Вдоль всей пешеходной части предусмотрят места отдыха: скамейки, кресла и другие элементы малых архитектурных форм. Появится и новое освещение - попытаются сохранить дизайн пензенских фонарей с ласточкой наверху.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Победителем стало ООО «Автодорога» - единственная фирма, принимавшая участие в закупочной процедуре.
А нет ли тут корупционной состовляющей???

Гость||

Гость писал(a):

А нет ли тут корупционной состовляющей???
Да на 1000% есть!

Гость||

Гость писал(a):

Когда прокуратура проверит ООО Автодорогу на факт мошенничество с деревьями в сквере-плаце на Славы ,они явно не из питомника.
Половина не прижилась, а те что вроде живы в неприглядном виде - лишайники на них вообще не эстетичные

Гость||

Гость писал(a):

Половина не прижилась, а те что вроде живы в неприглядном виде - лишайники на них вообще не эстетичные
Лишайники и вытянутые потому что они росли рядом с лесом ,это дикоросы загущенные ,отсюда и лишайники, в питомниках такого нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Участок Московской от улицы Карла Маркса до Кураева замостят гранитом.
Вот будет аттракцион зимой - на пятой точке да в низ по московской. Надо еще там сразу сетку растянуть - ловить тех кто летит кувыркается

Гость||

с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением, сообщается на сайте госзакупок. Вот это супер! Озеленение в декабре!

Гость||

Гость писал(a):

с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением, сообщается на сайте госзакупок. Вот это супер! Озеленение в декабре!
Вы зачем контору палите??? Могли бы и не заметить

Гость||

Ворье на ворье и есчо и озвучивают,наглецы

Гость||

Настоящими санкциями, которые нанесут ущерб властям в России, будет запрет на поставку оборудования для производства тротуарной плитки и бордюров.

Гость||

Какие лавочки, там гора. Будешь съезжать на одну сторону.

Гость||

Не надо было булыжники убирать, чтобы кирпичики Лежиковой положить.

Гость||

золотое дно для подрядчиков и хорошие откаты для чинуш

Заживит ещё лучше а народ ещё хуже.

Гость||

подрядчик Автодор, ближнее зарубежье будет исполнять

Имя: Гость
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