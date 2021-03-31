К вскрышным работам на Московской приступят после 5 апреля

31.03.2021 | 10:28

С четверга, 1 апреля, в Пензе начнутся подготовительные работы в рамках реконструкции верхней части улицы Московской. Об этом шла речь на пресс-конференции в городской администрации 31 марта.

«В начале следующей недели приступим к вскрышным работам, которые будут вестись поэтапно», - заявил мэр Андрей Лузгин.

Разработчик проекта уточнил, что участок от улицы Карла Маркса до Кураева будет иметь гранитное мощение.

«Чтобы исключить наличие наледи, излишков воды, сминимизировать их, мы сделаем ливневые стоки вдоль улицы и поперек тротуаров. Вдоль всей пешеходной части предусмотрены места отдыха: скамейки, кресла и другие элементы малых архитектурных форм, новое освещение - мы попытаемся сохранить дизайн пензенских фонарей с ласточкой наверху», - пояснил он.

Андрей Лузгин уточнил: мощность ливневой канализации предполагается увеличить, чтобы льющегося сверху потока, как сейчас, не было.

Пока работы будут вестись в верхней части участка, стоянка в нижней будет разрешена. Но с завершением реконструкции парковки не останется. Заезды во дворы-колодцы, в которые нельзя попасть иначе как с Московской, сохранят.

Для бизнеса предусмотрят промежуток времени (ориентировочно с 8:00 до 10:00), когда работники смогут проследовать к торговым точкам для подвоза продукции и ее разгрузки. Но речь идет только о тех, кто не может подъехать со стороны улиц Володарского или Кирова.

Также во дворы местных жителей будет организован доступ для спецслужб (скорой помощи, пожарных) и регоператора (вывоз мусора).

Работы по перекладке тепловых сетей планируется завершить к 1 июля, по благоустройству в целом - к ноябрю.