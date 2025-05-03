Реконструкция моста через Шукшу вышла на финишную прямую

03.05.2025 | 12:32

Реконструкция моста через реку Шукшу в рабочем поселке Лунино подошла к финальной стадии. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Старую переправу через Шукшу демонтировали по причине изношенности конструктивных элементов. Из-за этого в Лунинском районе с декабря 2023 года перекрыт участок трассы.

Протяженность нового моста на автодороге Пенза - Лунино - 101 м. Ширина проезжей части составляет 7 м, тротуаров - по 2,25 м.

Сейчас специалисты устанавливают шумозащитные экраны, которые будут оберегать покой лунинцев, живущих поблизости от сооружения. Идет обустройство тротуаров на подходах, продолжается покраска.

По словам специалиста Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Прокина, на данный момент готовность составляет более 85%. Осталось закончить асфальтирование, установить ограждения, шумозащитные экраны и провести освещение. Все работы будут завершены в 2025 году.