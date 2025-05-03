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Общество

Реконструкция моста через Шукшу вышла на финишную прямую

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Реконструкция моста через реку Шукшу в рабочем поселке Лунино подошла к финальной стадии. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Старую переправу через Шукшу демонтировали по причине изношенности конструктивных элементов. Из-за этого в Лунинском районе с декабря 2023 года перекрыт участок трассы.

Протяженность нового моста на автодороге Пенза - Лунино - 101 м. Ширина проезжей части составляет 7 м, тротуаров - по 2,25 м.

Реконструкция моста через Шукшу вышла на финишную прямую

Сейчас специалисты устанавливают шумозащитные экраны, которые будут оберегать покой лунинцев, живущих поблизости от сооружения. Идет обустройство тротуаров на подходах, продолжается покраска.

По словам специалиста Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Прокина, на данный момент готовность составляет более 85%. Осталось закончить асфальтирование, установить ограждения, шумозащитные экраны и провести освещение. Все работы будут завершены в 2025 году.

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Источник — фото областного минстроя
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