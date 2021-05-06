Эксперты проанализировали активность Мельниченко в Instagram

06.05.2021 | 11:15

В четверг, 6 мая, Центр политической конъюнктуры России опубликовал рейтинг глав регионов в Instagram. Эксперты проанализировали, как губернаторы ведут свои страницы, оценили их активность и эффективность работы в самой популярной соцсети. Сбор данных за 2021 год проводился в апреле.

Внимание заострили на количестве подписчиков, лайках и комментариях под постами, коэффициенте вовлеченности (это метрика, разработанная для определения реакции пользователей на публикуемый контент), хештегах и функциональности (записывают ли авторы истории или продолжительные ролики для IGTV, проводят ли прямые эфиры).

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который завел аккаунт в Instagram только 27 апреля, в общем рейтинге занял 17-е место из 85 с итоговой оценкой 2,729 (это сумма оценок по всем критериям).

Первое место отдали главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову (4,245), на втором - мэр Москвы Сергей Собянин (4,173), на третьем - губернатор Курской области Роман Старовойт (4,137).

По динамике прироста подписчиков Олег Мельниченко на 70-й позиции - 10 378. На первой - Сергей Собянин с 930 180 новыми пользователями.

По среднему количеству лайков Мельниченко на 21-й строчке с показателем 2,623. Верхнюю занимает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (8,720).

По среднему числу комментариев руководитель Пензенской области расположился на втором месте (379), уступив лишь Глебу Никитину (1,196).

Исследователи пришли к выводу, что «численность подписчиков становится все менее значимым фактором, важнее взаимодействие с аудиторией - лайки, комментарии».

«Наличие аккаунта - базовое условие, которого уже недостаточно для того, чтобы считаться активным пользователем соцсети, необходимо использование новых форматов: прямые эфиры, взаимодействие с аудиторией и т. д.», - сообщается на cpkr.ru.

Фото www.instagram.com/ov_melnichenko.