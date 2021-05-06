Общество

Эксперты проанализировали активность Мельниченко в Instagram

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В четверг, 6 мая, Центр политической конъюнктуры России опубликовал рейтинг глав регионов в Instagram. Эксперты проанализировали, как губернаторы ведут свои страницы, оценили их активность и эффективность работы в самой популярной соцсети. Сбор данных за 2021 год проводился в апреле.

Внимание заострили на количестве подписчиков, лайках и комментариях под постами, коэффициенте вовлеченности (это метрика, разработанная для определения реакции пользователей на публикуемый контент), хештегах и функциональности (записывают ли авторы истории или продолжительные ролики для IGTV, проводят ли прямые эфиры).

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который завел аккаунт в Instagram только 27 апреля, в общем рейтинге занял 17-е место из 85 с итоговой оценкой 2,729 (это сумма оценок по всем критериям).

Первое место отдали главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову (4,245), на втором - мэр Москвы Сергей Собянин (4,173), на третьем - губернатор Курской области Роман Старовойт (4,137).

По динамике прироста подписчиков Олег Мельниченко на 70-й позиции - 10 378. На первой - Сергей Собянин с 930 180 новыми пользователями.

По среднему количеству лайков Мельниченко на 21-й строчке с показателем 2,623. Верхнюю занимает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (8,720).

По среднему числу комментариев руководитель Пензенской области расположился на втором месте (379), уступив лишь Глебу Никитину (1,196).

Исследователи пришли к выводу, что «численность подписчиков становится все менее значимым фактором, важнее взаимодействие с аудиторией - лайки, комментарии».

«Наличие аккаунта - базовое условие, которого уже недостаточно для того, чтобы считаться активным пользователем соцсети, необходимо использование новых форматов: прямые эфиры, взаимодействие с аудиторией и т. д.», - сообщается на cpkr.ru.

Фото www.instagram.com/ov_melnichenko.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

Вот и соревнуются ,чудаки,кто больше лайков получит.УМОРА! и это называется власть.С народом вживую надо встречаться,а не в инстаграмме сидеть.Дети вы малые,а не руководители

Гость||

Едросы в госуслугах через учителей голоса собирают.Рейтинги-фигейтинги.

Гость||

И как путен с шойгу фоткайся. Семейные фото.

Гость||

Гость писал(a):

Побольше эстафет проводи, как иван. И с самоваром фоткайся и с тушенкой.
Ага и поставить статую кенора (голова лошади ,торс человека) с круглой дырой в груди стоящей на голове.))) Мы разного показушного бреда от Белозерцева за 6 лет насмотрелись ,его в этом отношении не переплюнуть.

Гость||

Динка симпатичненькая где?

Гость||

Покамест тушняка с макаронами не утрамбует публично,голосовать за него не буду.

Гость||

Есть такой сериал) "Домашний арест" )) там в нескольких эпизодах наглядно представлено) как губернаторы ведут свои соцсети )))

Гость||

И пусть не обижаются

Гость||

Гость писал(a):

Едросы в госуслугах через учителей голоса собирают.Рейтинги-фигейтинги.
каким образом? агитируют электронно голосовать????? а потом поставят любые цифры, за едросов думаю никто не заставит открыто голосовать, только обходными моневрами

Гость||

Гость писал(a):

Мы разного показушного бреда от Белозерцева за 6 лет насмотрелись ,его в этом отношении не переплюнуть.
да петушок он тот еще был, пел пел пел, а сам денежки на чердаке складывал

Гость||

Путриот иван еще тот. Взял и путена опозорил.

Гость||

Всем учителям, сейчас надобно зарегистрироваться на сайте Единой России кто не может тот получит нагоняй.

Гость||

Все бюджетники не хотят получить нагоняй, или быть уволенными. Так и живем!

Гость||

В соцсетях подписчики и лайки давно продаются и покупаются.

Гость||

Социальные сети – это вихрь абсолютного безумия и абсурда, огромный поток информации, в основном состоящий из совершенно бесполезных данных, фотографий и ненужных дискуссий между малоизвестными и неизвестными нам людьми.

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Имя: Гость
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