Общество

Врио губернатора решил лично вести свои аккаунты в соцсетях

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Во вторник, 27 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко завел аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

В первом посте он поприветствовал жителей Пензенской области и признался, что не планировал заводить соцсети, но понял, как важно жителям прямое общение.

«Я решил вести страницу лично. Социальные сети - это способ не только взять на карандаш проблему, описанную в комментарии, а должным образом отреагировать. И не отпиской, а действием! По моему поручению все члены правительства будут постоянно мониторить мои страницы, оперативно отвечать на жалобы и обращения жителей», - написал врио губернатора.

Он отметил, что контроль по отработке обращений оставляет за собой.

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Источник — www.instagram.com/ov_melnichenko
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