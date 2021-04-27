Врио губернатора решил лично вести свои аккаунты в соцсетях

27.04.2021 | 16:52

Во вторник, 27 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко завел аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

В первом посте он поприветствовал жителей Пензенской области и признался, что не планировал заводить соцсети, но понял, как важно жителям прямое общение.

«Я решил вести страницу лично. Социальные сети - это способ не только взять на карандаш проблему, описанную в комментарии, а должным образом отреагировать. И не отпиской, а действием! По моему поручению все члены правительства будут постоянно мониторить мои страницы, оперативно отвечать на жалобы и обращения жителей», - написал врио губернатора.

Он отметил, что контроль по отработке обращений оставляет за собой.