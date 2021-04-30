Общество

В Пензе вновь пройдет ярмарка для садоводов и дачников

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В субботу, 1 мая, в Пензе на площадке около ТРК «Коллаж» продолжит свою работу фестиваль «АгроFest», стартовавший 24 апреля.

Фестиваль рассчитан в первую очередь на дачников и садоводов, которые в преддверии майских праздников смогут приобрести все необходимое для работы и отдыха за городом.

На ярмарке местные производители представят посевной материал, саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду овощей, цветов, материал для озеленения территорий, средства для ухода за растениями и их защиты, удобрения.

Также здесь можно будет найти оборудование и инвентарь, парники, теплицы, соковыжималки и овощесушилки.

«Фестиваль начнет работу в 9:00», - уточнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото mcx.pnzreg.ru
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