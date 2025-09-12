Городским центром торговли и услуг в Пензе руководил семейный подряд

12.09.2025 | 14:14

В Пензе в работе городского центра торговли и услуг, который отвечает за рынки и ярмарки, выявили грубейшие нарушения. Проверку провела контрольно-счетная палата. О результатах на заседании областного правительства рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Вскрыта целая система семейного подряда под руководством бывшего директора. Этим летом он покинул свой пост. Ну вот, например, заместителем директора и юристом являлась его гражданская жена, сезонными ярмарками руководил его сын, Терновским рынком руководил его брат, должности главного бухгалтера и экономиста-бухгалтера занимала там тоже семейная супружеская пара», - перечислил глава региона.

Проверка установила, что в комплексе торговых павильонов «Южный» на улице Лобачевского, на сезонных ярмарках и Терновском рынке с предпринимателей собирали деньги без кассовых чеков.

Олег Мельниченко назвал зарплаты руководителей центра и их родственников – в среднем до 171 000 рублей в месяц при официальных окладах в 19 000 рублей.

«Например, заместитель директора центра получал зарплату в 2 раза больше, чем у начальника была. То есть какая-то странная история с заработными платами. Дворник получал как руководитель», - отметил губернатор.

Сейчас центр возглавляет другой человек, у него новая команда. Олег Мельниченко поручил главе Пензы Олегу Денисову навести порядок на этом муниципальном предприятии.

«Мне тут дошла информация, что в адрес нового руководителя даже начали угрозы какие-то поступать. Вы там разберитесь. Иначе всеми, кто угрожает, займутся правоохранительные органы», - предупредил губернатор.

Он добавил, что подобные нарушения выявлялись и в МУПе по очистке города, и ОГСАГиТИ (объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации).

«Давайте наводить соответствующий порядок», - подытожил Мельниченко.