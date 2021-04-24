Для пензенских садоводов открылся традиционный «АгроFest»

В Пензе открылся традиционный весенний «АгроFest». Для дачников - опытных и начинающих - здесь большой выбор различной продукции.
«Цены приемлемые, вообще отличные по сравнению с магазинами», - отметил житель Пензы.
Отборные саженцы клубники, черной смородины и яблони элитных высокоурожайных сортов, а также удобрения и подкормку для садовых растений привезли из села Чертково Бессоновского района, а картофель - из Шемышейки.
«Урожайность средняя, в любой год растет, в засуху», - уточнил фермер Владимир Вертяшкин.
В этом году для участия в фестивале пригласили 90 представителей всех районов Пензенской области.
«В первую очередь он организован для садоводов, крестьянско-фермерских хозяйств, чтобы они имели возможность приобрести посадочный материал, средства защиты растений. Также здесь проводят мастер-классы по выращиванию определенных видов культур ведущие специалисты», - сообщил врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.
«Здесь довольно много декоративных растений, их все хотят растить и у себя доме, и на даче. Это в первую очередь, а также много готовой продукции», - рассказал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.
Если раньше «АгроFest» был раз в году, то в 2021-м его планируют проводить еженедельно до середины мая.
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