Общество

Для пензенских садоводов открылся традиционный «АгроFest»

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В Пензе открылся традиционный весенний «АгроFest». Для дачников - опытных и начинающих - здесь большой выбор различной продукции.

«Цены приемлемые, вообще отличные по сравнению с магазинами», - отметил житель Пензы.

Отборные саженцы клубники, черной смородины и яблони элитных высокоурожайных сортов, а также удобрения и подкормку для садовых растений привезли из села Чертково Бессоновского района, а картофель - из Шемышейки.

«Урожайность средняя, в любой год растет, в засуху», - уточнил фермер Владимир Вертяшкин.

В этом году для участия в фестивале пригласили 90 представителей всех районов Пензенской области.

«В первую очередь он организован для садоводов, крестьянско-фермерских хозяйств, чтобы они имели возможность приобрести посадочный материал, средства защиты растений. Также здесь проводят мастер-классы по выращиванию определенных видов культур ведущие специалисты», - сообщил врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

«Здесь довольно много декоративных растений, их все хотят растить и у себя доме, и на даче. Это в первую очередь, а также много готовой продукции», - рассказал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Если раньше «АгроFest» был раз в году, то в 2021-м его планируют проводить еженедельно до середины мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Это где?

Гость||

похоже, где "Коллаж"

Гость||

Картофель заражен "паршёй" ? Такое можно продавать на семена?Закон не для этих продавцов и сеятелей не проверенного картофеля?

Гость||

Туи продают ?

Гость||

Почему в субботу, а не в воскресенье? Живём в 50 км от Пензы и работаем в субботу. Очень хочется попасть и приобрести кое - что. Проводите, пожалуйста, по воскресным дням.

Гость||

Рекламу таких мероприятий нужно давать заранее!!! Учитесь у церковников,они даже на светских сайтах пропагандируют свои мероприятия,а мы о такой Агро ярмарке узнаём по факту. Это ваше упущение.

Гость||

Гость писал(a):

Проводите, пожалуйста, по воскресным дням.
Многие горожане(особенно пожилые) купив продукцию в воскресенье,смогут заземлить её только в среду,согласно расписанию дачных автобусов. Наверно суббота для горожан более удачный день,а в райцентрах тоже можно проводить такие ярмарки по воскресеньям?

Гость||

Порядочных продацов не было. Одни перекупы или бракоделы.

Имя: Гость
Комментарий:

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