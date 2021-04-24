Для пензенских садоводов открылся традиционный «АгроFest»

24.04.2021 | 19:00

В Пензе открылся традиционный весенний «АгроFest». Для дачников - опытных и начинающих - здесь большой выбор различной продукции.

«Цены приемлемые, вообще отличные по сравнению с магазинами», - отметил житель Пензы.

Отборные саженцы клубники, черной смородины и яблони элитных высокоурожайных сортов, а также удобрения и подкормку для садовых растений привезли из села Чертково Бессоновского района, а картофель - из Шемышейки.

«Урожайность средняя, в любой год растет, в засуху», - уточнил фермер Владимир Вертяшкин.

В этом году для участия в фестивале пригласили 90 представителей всех районов Пензенской области.

«В первую очередь он организован для садоводов, крестьянско-фермерских хозяйств, чтобы они имели возможность приобрести посадочный материал, средства защиты растений. Также здесь проводят мастер-классы по выращиванию определенных видов культур ведущие специалисты», - сообщил врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

«Здесь довольно много декоративных растений, их все хотят растить и у себя доме, и на даче. Это в первую очередь, а также много готовой продукции», - рассказал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Если раньше «АгроFest» был раз в году, то в 2021-м его планируют проводить еженедельно до середины мая.