Стало известно расписание автобусов до кладбища на Пасху

В пятницу, 30 апреля, администрация Пензы опубликовала расписание движения дополнительного транспорта, который на Пасху, 2 мая, пустят до Восточного кладбища.
«Посадка в автобус будет с 7:00 на Привокзальной площади Пензы-I, в районе магазина «Садовита». Отправление - по мере заполнения автобуса», - сообщили в мэрии.
Проезд будет стоить 27 рублей, льготы не предоставляются.
«Также от остановки «Пенза-I» до Восточного кладбища последуют автобусы малого класса маршрута регулярных перевозок № 12 Пенза-I - Военный городок № 2», - добавили в пресс-службе.
Что касается Красной горки и Радоницы, то на эти дни уже тоже посчитали предварительное количество необходимых автобусов.
«11-го предоставляем 10, 4 - в резерве», - рассказал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Денис Светкин.
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