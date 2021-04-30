Общество

Стало известно расписание автобусов до кладбища на Пасху

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В пятницу, 30 апреля, администрация Пензы опубликовала расписание движения дополнительного транспорта, который на Пасху, 2 мая, пустят до Восточного кладбища.

«Посадка в автобус будет с 7:00 на Привокзальной площади Пензы-I, в районе магазина «Садовита». Отправление - по мере заполнения автобуса», - сообщили в мэрии.

Проезд будет стоить 27 рублей, льготы не предоставляются.

«Также от остановки «Пенза-I» до Восточного кладбища последуют автобусы малого класса маршрута регулярных перевозок № 12 Пенза-I - Военный городок № 2», - добавили в пресс-службе.

Что касается Красной горки и Радоницы, то на эти дни уже тоже посчитали предварительное количество необходимых автобусов.

«11-го предоставляем 10, 4 - в резерве», - рассказал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Денис Светкин.

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Гость||

АКТУАЛЬНО ДЛЯ Н-ЗАПАДНОГО И ЧЕМОДАНОВСКОГО КЛАДБИЩА.

Наведите ещё порядок с нищими циганами,вовлекающими малолетних детей в преступный промысел попрошайничества. Ведут себя отвратительно,гадят среди могил,на замечания - отборный мат.

Привлечь к работе Е.Столярову и работников полиции.

Гость||

Кто нибудь может мне покрасить яйца на Пасху? А то сам боюсь, вдруг что то получится не так.

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