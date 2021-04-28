Пензенцы смогут добраться до кладбищ на Пасху и Радоницу

28.04.2021 | 18:09

Вопросы, связанные с перевозками пассажиров 2 и 11 мая, обсудили на оперативном совещании в администрации города.

По словам исполняющего обязанности начальника управления транспорта и связи, в Светлое воскресенье, как показывает практика прошлых лет, желающих съездить к местам захоронения немного. Но тех, кто все же соберется, не должны лишать возможности добраться.

«С перевозчиками договоритесь, чтобы у нас как минимум один рейс на Восточное кладбище и обратно сходил», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Что касается Красной горки и Радоницы, то на эти дни уже посчитали предварительное количество необходимых автобусов.

«11-го предоставляем 10, 4 - в резерве», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Денис Светкин.

Глава администрации обратил внимание директора городского департамента ЖКХ на необходимость перед праздниками - да и после них - следить за чистотой и своевременным вывозом мусора с кладбища.

Также не стоит затягивать с ремонтом дороги к местам отдыха детей. В 2021-м в программу попал участок, ведущий к лагерям на Светлой поляне.

«До 7 июня нужно в лагеря попадать нормально. Задачу перед подрядчиком ставьте, мелкоямочный ремонт, если это необходимо, пусть он тоже делает, по крайней мере, щебнем», - подчеркнул Лузгин.

Нуждается в реанимации и дорога к чемодановским дачам. В предстоящие праздники до садоводческих товариществ можно будет доехать в дополнительный день, 7 мая. Главное - чтобы погода не подвела.