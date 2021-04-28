Общество

Пензенцы смогут добраться до кладбищ на Пасху и Радоницу

Печать

Вопросы, связанные с перевозками пассажиров 2 и 11 мая, обсудили на оперативном совещании в администрации города.

По словам исполняющего обязанности начальника управления транспорта и связи, в Светлое воскресенье, как показывает практика прошлых лет, желающих съездить к местам захоронения немного. Но тех, кто все же соберется, не должны лишать возможности добраться.

«С перевозчиками договоритесь, чтобы у нас как минимум один рейс на Восточное кладбище и обратно сходил», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Что касается Красной горки и Радоницы, то на эти дни уже посчитали предварительное количество необходимых автобусов.

«11-го предоставляем 10, 4 - в резерве», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Денис Светкин.

Глава администрации обратил внимание директора городского департамента ЖКХ на необходимость перед праздниками - да и после них - следить за чистотой и своевременным вывозом мусора с кладбища.

Также не стоит затягивать с ремонтом дороги к местам отдыха детей. В 2021-м в программу попал участок, ведущий к лагерям на Светлой поляне.

«До 7 июня нужно в лагеря попадать нормально. Задачу перед подрядчиком ставьте, мелкоямочный ремонт, если это необходимо, пусть он тоже делает, по крайней мере, щебнем», - подчеркнул Лузгин.

Нуждается в реанимации и дорога к чемодановским дачам. В предстоящие праздники до садоводческих товариществ можно будет доехать в дополнительный день, 7 мая. Главное - чтобы погода не подвела.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

Доберёмся, куда мы денемся

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте