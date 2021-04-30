Пензенские ветераны получат от Горводоканала «квитанции Победы»

30.04.2021 | 11:22

В честь празднования 76-летия Победы и в знак благодарности ветеранам, сражавшимся в Великой Отечественной войне, ООО «Горводоканал» объявляет в Пензе акцию «Квитанция Победы». Она предполагает списание начислений за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за апрель 2021 года у абонентов - участников Великой Отечественной войны.

Таким образом, в начале мая ветераны вместо привычной квитанции за водоснабжение и водоотведение получат необычный платежный документ, напечатанный на цветной бумаге с отметкой «Оплачено» и указанием суммы «0 рублей».

Акция распространяется на следующих абонентов - участников Великой Отечественной войны (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О ветеранах»):

- участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;

- ветераны трудового фронта, бывшие работники ООО «Горводоканал».

«Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени! Наш долг - хранить память о подвиге героев, уважать мужество, патриотизм и любовь к Родине и передавать это следующим поколениям.

В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные «Квитанции Победы» для ветеранов города Пензы, на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело.

От имени компании «Российские коммунальные системы» поздравляю с наступающим Днем Победы, желаю крепкого здоровья всем ветеранам!» - прокомментировал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

«Квитанции Победы» не подлежат оплате. В случае если абонент, несмотря на нулевую сумму в платежном документе, ошибочно произведет оплату за апрель, она будет учтена в счет погашения в следующем месяце.

Горводоканал проводит акцию «Квитанция Победы» второй год подряд.