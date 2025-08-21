23 августа пензенцы смогут бесплатно посмотреть кино

21.08.2025 | 18:02

В субботу, 23 августа, в Пензенской области пройдет 10-я Всероссийская акция «Ночь кино». Зрителям бесплатно покажут три ленты.

В акции участвует 51 учреждение культуры региона. В Пензе это Дом офицеров, Центр хоровой и вокальной культуры, Центр культуры и досуга, парк Белинского, Литературный музей, кинотеатр «Современник», областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, киноконцертный зал.

«Ежегодно для «Ночи кино» выбираются одни из самых ярких новинок, давая возможность зрителям увидеть эволюцию российского кино - фильмы разных жанров, высокотехнологичные, красочные, с захватывающими сюжетами и великолепной игрой любимых актеров. В программу «Ночи кино - 2025» войдут: военная драма в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Группа крови» (2025, реж. Максим Бриус, 18+), семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024, реж. Игорь Волошин, 6+) и музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (2024, реж. Феликс Умаров, 18+)», - рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

В Доме офицеров акция начнется в 14:00 с показа киноленты «Группа крови», в 17:00 состоится сеанс фильма «Волшебник Изумрудного города», в 19:00 - «Пророк. История Александра Пушкина».

В Центре хоровой и вокальной культуры показы намечены на 14:00 («Волшебник Изумрудного города»), 16:00 («Группа крови») и 20:00 («Пророк»). В Центре культуры и досуга - на 15:00 («Волшебник Изумрудного города»), 17:30 («Группа крови»), 20:00 («Пророк»).

В Литературном музее в 21:00 покажут киноленту «Волшебник Изумрудного города». Сеансы в парке Белинского начнутся в 20:00.

В библиотеке имени Лермонтова акция стартует в 16:00 с показа фильма «Волшебник Изумрудного города», в 18:00 зрители увидят киноленту «Пророк», в 20:30 - «Группу крови».

В киноконцертном зале в 14:00 состоится сеанс фильма «Волшебник Изумрудного города», в 18:30 - «Пророк», в 21:00 - «Группа крови».

Вход на эти площадки будет свободный, однако на некоторые показы необходима предварительная бронь.

«В районах Пензенской области к акции присоединятся дома культуры, центры культуры и досуга, а также кинотеатры в домах культуры», - добавили в министерстве.