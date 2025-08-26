В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги акции «Подключай выгоду» за июль

26.08.2025 | 10:18

Акция «Подключай выгоду» продолжается - еще 20 клиентов «ТНС энерго Пенза» стали ее победителями в июле.

Их лицевые счета были выбраны случайным образом из числа участников, выполнивших условия. Каждый из победителей получит 500 рублей на свой лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Всего в регионе более 109 000 клиентов уже отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные, что позволило сохранить 14 деревьев.

Акция продлится до конца октября, а значит, у каждого клиента «ТНС энерго Пенза» еще есть возможность подключить электронную квитанцию, внести вклад в сохранение природы и получить денежный бонус.

Стать участником акции можно прямо сейчас, подключив электронную квитанцию на сайте, в личном кабинете или мобильном приложении и подтвердив e-mail.

Подробная информация о правилах проведения акции доступна по ссылке.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».