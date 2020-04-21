Общество

ООО «Горводоканал» обнулит счета ветеранам Великой Отечественной

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В честь 75-летия Победы ООО «Горводоканал», входящее в холдинг «Российские коммунальные системы», обнулит квитанции за воду за апрель 2020 года ветеранам, сражавшимся в Великой Отечественной войне.

В ближайший месяц они получат необычный платежный документ, напечатанный на цветной бумаге с отметкой «Оплачено» и указанием суммы «0 рублей».

«Подвиг, который совершили наши деды и прадеды, невозможно недооценить. Мы все в великом долгу перед ними. В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные «квитанции Победы» для ветеранов города Пензы, на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело. От имени компании «Российские коммунальные системы» поздравляю вас с наступающим Днем Победы, желаю крепкого здоровья всем ветеранам!» - говорит главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Компания обращает внимание на то, что «квитанции Победы» не подлежат оплате. В случае если абонент, несмотря на нулевую сумму в платежном документе, ошибочно произведет оплату за апрель, эта сумма будет учтена в счет погашения в следующем месяце. Акция распространяется на категории ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

Акция «Квитанция Победы» пройдет во всех городах присутствия компании «Российские коммунальные системы»: Благовещенск, Киров, Тольятти, Самара, Пермь, Березники (Пермский край), Петрозаводск, Тамбов, Димитровград (Ульяновская область), Пенза. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ООО «Горводоканал» penzavodokanal.ru.

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