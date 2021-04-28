Общество

В пензенском минздраве объяснили рост смертей от коронавируса

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В среду, 28 апреля, в Министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали возросшее число жертв коронавируса в регионе.

Если ранее оперативный штаб сообщал о трех, максимум четырех летальных исходах в день, то в последние дни речь идет о пяти-шести. Для сравнения: в январе стало известно о 61 жертве, в феврале - о 58, в марте - о 93, в апреле - уже о 100, хотя месяц еще не кончился.

«В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Для окончательного установления диагноза, согласно нормативным документам, необходимо провести дообследования, что занимает не менее одного месяца», - уточнила главный внештатный специалист по терапии и общеврачебной практике Елена Власова.

Она пояснила, что во время всего эпидемиологического периода применялись Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В настоящее время используется 10-я версия рекомендаций.

«Во всех случаях летальных исходов с подозрением на COVID-19 производятся патологоанатомические вскрытия с детальным анализом их результатов. В рекомендациях также прописан порядок проведения патологоанатомических вскрытий, методики по выбору причин при COVID-19.

Применение этой методики позволяет понять, в каких случаях вирус явился основной причиной смерти, где он выступил только своего рода катализатором обострения другого тяжелого заболевания, которое и привело к смерти больного, и когда он не играл роли в наступлении летального исхода», - отметила Власова.

Она добавила, что для окончательного установления диагноза необходимо провести дообследования, на которые уходит не менее месяца.

«Что касается увеличения смертности в данный период, то вышесказанное позволяет говорить о том, что данные пациенты заболели еще в зимний период, за их жизнь в течение длительного времени боролись медицинские работники, а затем проводились мероприятия по уточнению диагноза», - заключила Елена Власова.

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Гость||

Сплошное вранье.

Гость||

Энта нада акцию провести против короновируса. Или эстафету. И онлайн-голосование с флешмобом и крестным ходом.

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