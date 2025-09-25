Стали известны подробности смертельного ДТП с тремя грузовиками

25.09.2025 | 11:12

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП в Сердобском районе. Оно случилось днем в среду, 24 сентября.

По предварительным данным, в 14:35 на 58-м километре дороги Тамбов - Пенза - Беково, недалеко от поселка Школьного, столкнулись три грузовика: самосвал Shacman с 45-летним шофером, КамАЗ с прицепом, которым управлял 38-летний мужчина, и фура Iveco с полуприцепом с 58-летним водителем.

Ранее в Сети опубликовали кадры с места происшествия. Самосвал врезался в бок Iveco, от удара его кабину раскурочило.

Водитель Shacman скончался на месте от полученных травм. В аварии пострадали и два других шофера: управлявшего Iveco госпитализировали, КамАЗом - отпустили после оказания медпомощи.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в областной ГАИ.