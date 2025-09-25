Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|09:15
Происшествия

Соцсети: в ДТП в Сердобском районе погиб водитель самосвала

В Сердобском районе в среду, 24 сентября, случилось смертельное ДТП с участием большегрузов.

Об аварии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, рядом с поселком Школьным столкнулись 3 автомобиля. Самосвал врезался в бок фуры Iveco, от удара его кабину раскурочило. Водитель погиб на месте. Третий грузовик тоже получил механические повреждения.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

20 сентября на 656-м километре трассы М-5, рядом с селом Кижеватово, столкнулись 3 автомобиля: Chevrolet Cruze, Renault Duster и тягач Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Koluman S-3.

В аварии погиб 70-летний водитель Renault, его 65-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Также в медучреждение увезли мужчину, управлявшего Chevrolet, и 16-летнюю девушку, находившуюся в салоне.

Источник — фото, видео «ДТП Пенза»
