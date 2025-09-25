В Пензе после неудачного падения умер 19-летний гимнаст из Индонезии

25.09.2025 | 20:57

В Пензе погиб 19-летний гимнаст из Индонезии, который в сопровождении тренера приехал на сборы. Возбуждено уголовное дело.

13 сентября юноша во дворца спорта «Буртасы», выполняя упражнения на перекладине, при приземлении в яму с поролоновым наполнителем повредил шею.

Его госпитализировали, но травма оказалась слишком тяжелой. 24-го числа гимнаст скончался.

В следственном комитете возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будут исследованы техническое состояние инвентаря и качество оказания услуг по программам спортивной подготовки работниками спортшколы, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.