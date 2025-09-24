Следователи проводят проверку по факту смерти подростка на Тамбовской

В следственном комитете уточнили возраст подростка, погибшего во вторник, 23 сентября, на улице Тамбовской. Юноше было 17 лет.
Трагедия случилась вечером - в 22:05, по словам очевидцев. Подросток выпал из окна дома № 11.
Скорая помощь прибыла быстро, но пензенец от полученных травм скончался на месте.
«Следователи следственного отдела по Первомайскому району г. Пензы устанавливают обстоятельства смерти подростка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.
Организовала проверку и прокуратура Первомайского района. «Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
В феврале в Пензе погиб 21-летний горожанин, выпав с общего балкона дома № 40а на улице Мира.