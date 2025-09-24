Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|13:20
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту смерти подростка на Тамбовской

В следственном комитете уточнили возраст подростка, погибшего во вторник, 23 сентября, на улице Тамбовской. Юноше было 17 лет.

Трагедия случилась вечером - в 22:05, по словам очевидцев. Подросток выпал из окна дома № 11.

Скорая помощь прибыла быстро, но пензенец от полученных травм скончался на месте.

«Следователи следственного отдела по Первомайскому району г. Пензы устанавливают обстоятельства смерти подростка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Организовала проверку и прокуратура Первомайского района. «Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В феврале в Пензе погиб 21-летний горожанин, выпав с общего балкона дома № 40а на улице Мира.

Источник — фото прокуратуры
