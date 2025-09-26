Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

26.09.2025 | 14:10

В пятницу, 26 сентября, умер кинорежиссер, теле- и радиоведущий, продюсер и актер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Кеосаяну было 59 лет.

Режиссер впал в кому в январе 2025-го после того, как пережил клиническую смерть. Врачи боролись за его жизнь, но он так и не пришел в сознание.

После 2 инфарктов, перенесенных в 2008 и 2010 годах, проблемы с сердцем привели к коме.

Тигран Кеосаян был автором и ведущим программы «Международная пилорама», заслуженным деятелем искусств РФ и заслуженным артистом РФ.