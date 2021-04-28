Общество

В апреле в Пензенской области выросло число жертв коронавируса

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За 27 дней апреля в Пензенской области зарегистрировали больше смертей от коронавируса, чем в каждый из предыдущих месяцев 2021 года.

Если в январе региональный оперштаб сообщил о 61 жертве, в феврале - о 58, в марте - о 93, то в апреле уже о 100, хотя месяц еще не кончился.

По числу умерших от COVID-19 среди регионов-соседей Пензенская область занимает третье место. В конце 2020 года Сурский край был вторым.

В настоящий момент в антирейтинге по смертности продолжает лидировать Ульяновская область. На 53 156 заражений там приходится 50 373 выздоровления. Зарегистрировано 1 152 смерти.

Вторую строчку антирейтинга занимает Саратовская область. Из 58 611 инфицированных вирус побороли 53 171, 925 пациентов скончались.

В Пензенской области зафиксировано 44 644 случая коронавируса. Медики выписали 42 055 человек, жертвами вируса стали 633.

В Тамбовской области подтвердили 31 374 заражения. Выздоровели 28 783 пациента, скончались 467.

В Республике Мордовии зафиксировали 240 смертей от коронавирусной пневмонии. Там выявлено 19 980 случаев COVID-19, медики выписали 18 006 вылечившихся.

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Страшилка о ковиде не должна сходить с первой полосы. Говносайт.

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