Происшествия

В Пензе на стройке погиб 54-летний электросварщик

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 54-летнего рабочего на стройке в Октябрьском районе.

Мужчина трудился электросварщиком. В сентябре при выполнении работ он упал с высоты третьего этажа и скончался на месте от полученных травм.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают лицо, ответственное за соблюдение этих требований.

7 марта в Пензе на предприятии в Октябрьском районе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, погиб 56-летний слесарь-ремонтник. Мужчина ремонтировал оборудование и зацепился верхней одеждой за вал двигателя тележки мостового крана. Он получил травмы, от которых скончался на месте ЧП.

Источник — фото СКР
