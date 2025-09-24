На улице Тамбовской в Пензе подросток погиб, упав с высоты

Вечером во вторник, 23 сентября, на улице Тамбовской в Пензе с высоты упал подросток. Он погиб.
О трагедии сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, все произошло у дома № 11. Тело подростка обнаружили на асфальте во дворе.
«Примерно в 22:15 приехали сотрудники полиции и скорая помощь», - уточнил очевидец.
Пока официальной информации о случившемся нет.
7 августа на улице Минской с высоты упал 55-летний мужчина. Его тело нашли у дома № 18. По факту гибели пензенца следователи проводили проверку.