Общество

В Пензе ветеранов поздравят с Днем Победы несмотря на COVID

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На сегодняшний день в Пензе насчитывается 217 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним льготников. Несмотря на то что массовых мероприятий в области не запланировано, без поздравлений они не останутся.

Об этом шла речь на планерке, состоявшейся в среду, 28 апреля, в администрации города. Как доложил первый заместитель мэра Сергей Волков, для ветеранов запланированы дворовые обходы и поздравления школьников.

Социальные работники принесут каждому из фронтовиков открытку от врио губернатора, а также праздничные продовольственные наборы.

«Ветераны уже получили единовременные выплаты по 10 000 рублей. 22 человека находятся на надомном обслуживании, 2 человек поставим дополнительно, для 54 ветеранов организуем концерты во дворах», - рассказал Сергей Волков.

Праздничные мероприятия для ветеранов будут проходить в Пензе с 1 по 10 мая.

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