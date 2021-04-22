В мае в Пензе усилят охрану, несмотря на перенос торжеств

22.04.2021 | 09:08

В период майских праздников в Пензе, несмотря на перенос массовых мероприятий, примут дополнительные меры безопасности.

Все торжества по случаю 76-летия Великой Победы в 2021 году было решено отложить на более поздний срок из-за пандемии, тем не менее правоохранители перейдут на усиленный режим работы.

«Кроме того, в городе будет организовано дежурство сотрудников городской и районных администраций», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе уже начали готовится к годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков. На Юбилейной площади установили красные пятиконечные звезды. 12 из них (поменьше) напоминают противотанковые ежи, самая большая, выполненная в виде арки, расположилась у входа в областную филармонию.

Традиционная акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в режиме онлайн. Желающие принять участие уже могут зарегистрироваться на сайте polkrf.ru. Виртуальные колонны будут разделены по регионам. Свое виртуальное движение они начнут в 15:00.

Шествие в привычном формате намечено на 24 июня - день, когда в Москве состоялся исторический Парад Победы.