Общество

В мае в Пензе усилят охрану, несмотря на перенос торжеств

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В период майских праздников в Пензе, несмотря на перенос массовых мероприятий, примут дополнительные меры безопасности.

Все торжества по случаю 76-летия Великой Победы в 2021 году было решено отложить на более поздний срок из-за пандемии, тем не менее правоохранители перейдут на усиленный режим работы.

«Кроме того, в городе будет организовано дежурство сотрудников городской и районных администраций», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе уже начали готовится к годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков. На Юбилейной площади установили красные пятиконечные звезды. 12 из них (поменьше) напоминают противотанковые ежи, самая большая, выполненная в виде арки, расположилась у входа в областную филармонию.

Традиционная акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в режиме онлайн. Желающие принять участие уже могут зарегистрироваться на сайте polkrf.ru. Виртуальные колонны будут разделены по регионам. Свое виртуальное движение они начнут в 15:00.

Шествие в привычном формате намечено на 24 июня - день, когда в Москве состоялся исторический Парад Победы.

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Гость||

остановку Ландыш изрисовали красной краской с нацисткими темами и второй день такая, никтио не помоет даже

Гость||

От кого охранять?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.04.2021 09:42|

От кого охранять?

Чиновников от народа

Гость||

даже праздник Победы у нас отобрали.

Гость||

Гость писал(a):

Чиновников от народа
культ в котором служить могут только чиновники и прочие приближенные к кормушкам будут охранять

Гость||

Гость писал(a):

даже праздник Победы у нас отобрали
да сделали их этого трогательного душу момента окончания страшной войны и осознания что никогда такое не должно повториться как закладывали в детстве какое то действие в котором власть торжествует а особо не умные ей поддакиваюти что не прочь повторить

Имя: Гость
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