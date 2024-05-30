31 мая в Пензенской области сохранится жара

31 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза.
В ночь на пятницу температура опустится до +10...+15 градусов, осадков не прогнозируется.
Днем воздух прогреется до +27...+32. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер - 7-12 м/с, сообщили в Приволжском УГМС.
К ночи на субботу температура опустится до +12...+17. Вероятность грозы сохранится.
31 мая в народном календаре - Федот Овсяник. На Руси верили: на Федота Луна мутновата или бледна перед дождем, чиста и ярка перед ведром.
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