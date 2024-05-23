За зданием администрации Пензы установили гаубицу

23.05.2024 | 17:19

В Пензе в музее военной техники под открытым небом, который располагается в центре города, за администрацией, появился еще один экспонат.

Туда доставили гаубицу Д-1, прежде стоявшую на территории бывшего завода им. Фрунзе (ЗИФ).

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» очистили артиллерийское орудие от старой краски, нанесли новую и привели в порядок колеса.

Рядом установили описание гаубицы: калибр - 152 мм, дальность стрельбы - 12 400 м, скорострельность - 3-4 выстрела в минуту, вес - 3 600 кг. Указаны и другие параметры.

«Также принято решение о переносе стелы с именами погибших в Великой Отечественной войне рабочих ЗИФа на территорию сквера около детской музыкальной школы № 2 - напротив здания бывшего завода». Это обеспечит максимальную видимость и доступность памятного объекта для жителей города и туристов», - сообщили в администрации Пензы.