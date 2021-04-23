Общество

Пензенское УФАС нашло нарушения в работе регоператора Северной зоны

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Пензенское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Управление благоустройства и очистки» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

«Управление благоустройства и очистки» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Северной зоне. Согласно законодательству, такие организации освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Однако регоператор не использует это освобождение и с 1 января 2020 года применяет для расчетов с потребителями тариф, включающий ставку НДС в размере 20 процентов.

«Указанные действия могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - пояснили в пресс-службе Пензенского УФАС.

В 2020 году антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые при участии в аукционах устранили конкуренцию между собой и не снижали цены на торгах. УФАС расценило их действия как картельный сговор.

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Гость||

И что, жителям области теперь вернут не законно отобранные этой компашкой деньги, за все года? Да, УФАС? Имитацией как бы своей работы занимается УФАС, ещё на памяти ни одного стоящего дела не совершили, одно пустозвонство.

Гость||

Мусорная мафия гораздо влиятельнее похоронной

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