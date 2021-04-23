Пензенское УФАС нашло нарушения в работе регоператора Северной зоны

23.04.2021 | 10:41

Пензенское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Управление благоустройства и очистки» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

«Управление благоустройства и очистки» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Северной зоне. Согласно законодательству, такие организации освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Однако регоператор не использует это освобождение и с 1 января 2020 года применяет для расчетов с потребителями тариф, включающий ставку НДС в размере 20 процентов.

«Указанные действия могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - пояснили в пресс-службе Пензенского УФАС.

В 2020 году антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые при участии в аукционах устранили конкуренцию между собой и не снижали цены на торгах. УФАС расценило их действия как картельный сговор.