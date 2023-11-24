Назван максимальный тариф на складирование снега в Пензе

24.11.2023 | 19:41

Максимальный тариф на услугу по складированию снега, которую предоставляет МБУ «Пензавтодор», составит 35 рублей за кубометр (с учетом НДС).

Соответствующее постановление подписал глава Пензы Александр Басенко в четверг, 23 ноября.

Документ отменяет действие предыдущего постановления, изданного в конце 2020 года. В нем указывался тариф в размере 25,28 рубля (без НДС).

Организация «Пензавтодор» отвечает за зимнее содержание тротуаров и дорог в Пензе. Расчистка от снега проводится как механизированным способом, так и силами мобильных бригад вручную.

Так, в пятницу, 24 ноября, жителей областного центра с утра предупредили о грядущем снегопаде.

«Для расчистки проезжих частей, пешеходных зон, посадочных площадок задействовано 148 рабочих и около 100 единиц техники, из них 30 комбинированных дорожных машин и 15 тракторов с навесными щетками», - сообщили в пресс-службе администрации.