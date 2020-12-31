Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|09:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

4 млрд за сбор отходов: в Пензе выявили признаки картельного сговора

Печать

В Пензе возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В действиях организаций, занимающихся сбором твердых коммунальных отходов, увидели возможность картельного сговора.

«В 2018 и 2019 годах региональный оператор Северной зоны - ООО «Управление благоустройства и очистки» проводило аукционы по отбору подрядных организаций на оказание услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, № 0400700003818000001, 0400700003818000002, 0400700003818000003, 0400700003819000001, 0400700003819000002, 0400700003819000003», - сообщается на сайте регионального управления ФАС.

Согласно предварительным выводам антимонопольной службы, ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые участвовали в этих аукционах, устранили конкуренцию между собой и не снижали цены на торгах. В результате контракты заключили по начальной максимальной стоимости.

Общая сумма по итогам 6 аукционов составила более 4 млрд руб.

Соответствующую стоимость ООО «Управление благоустройства и очистки» учло при установлении тарифов на 2019-й и 2020-2023 годы.

«Приказом Пензенского УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город» требований п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию цен на торгах», - уточняется на сайте УФАС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

сажать надо.

Гость||

Гость писал(a):

сажать надо.
Крышу

Гость||

Америка запад загоняют огромный мусор.и у нас он есть.где они только телефоны берут?

Гость||

Ну да, ну да, а проезд за 32р. это не сговор, это норма.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Пензенское ООО «Автодорога» заплатит 8,5 млн за картельный сговор

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте