4 млрд за сбор отходов: в Пензе выявили признаки картельного сговора

31.12.2020 | 08:23

В Пензе возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В действиях организаций, занимающихся сбором твердых коммунальных отходов, увидели возможность картельного сговора.

«В 2018 и 2019 годах региональный оператор Северной зоны - ООО «Управление благоустройства и очистки» проводило аукционы по отбору подрядных организаций на оказание услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, № 0400700003818000001, 0400700003818000002, 0400700003818000003, 0400700003819000001, 0400700003819000002, 0400700003819000003», - сообщается на сайте регионального управления ФАС.

Согласно предварительным выводам антимонопольной службы, ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», которые участвовали в этих аукционах, устранили конкуренцию между собой и не снижали цены на торгах. В результате контракты заключили по начальной максимальной стоимости.

Общая сумма по итогам 6 аукционов составила более 4 млрд руб.

Соответствующую стоимость ООО «Управление благоустройства и очистки» учло при установлении тарифов на 2019-й и 2020-2023 годы.

«Приказом Пензенского УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город» требований п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которое привело (могло привести) к поддержанию цен на торгах», - уточняется на сайте УФАС.