Телефонную рекламу «Ситилинка» признали ненадлежащей

30.11.2023 | 20:45

ООО «Ситилинк» распространяло ненадлежащую рекламу в виде телефонного звонка. Такое решение приняло Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, а затем оставили в силе Арбитражный суд Пензенской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа.

Дело тянется с 2022 года. Сотрудник ООО «Ситилинк» позвонил индивидуальному предпринимателю и предложил взаимовыгодное сотрудничество в части закупок. Тот пожаловался в УФАС, так как не давал согласия на получение рекламы.

Комиссия антимонопольного управления согласилась с ним и признала рекламу ненадлежащей.

ООО «Ситилинк» оспорило это решение в судебном порядке. 15 мая 2023 года Арбитражный суд Пензенской области отказал организации в удовлетворении заявленных требований.

Тогда ООО «Ситилинк» обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 20 июля он также оставил жалобу без удовлетворения.

А 16 ноября Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, сообщили в антимонопольном управлении.

В частности, ООО «Ситилинк» просило признать незаконным и решение УФАС по Пензенской области о передаче материалов дела уполномоченному должностному лицу Московского УФАС России для возбуждения дела об административной правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Санкция статьи за нарушение законодательства о рекламе предусматривает наказание в виде штрафа: на граждан - в размере от 2 000 до 2 500 рублей, на должностных лиц - от 4 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.