Сетевое издание|18+|Вторник|3 окт 2023|15:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Училище олимпийского резерва уличили в нарушении закона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Антимонопольщики выявили в действиях Училища олимпийского резерва Пензенской области нарушение федерального закона о закупках. Оно было допущено при запросе котировок на поставку химических реагентов для бассейна.

Запрос котировок подразумевает, что заказ получает тот, кто предлагает лучшие условия исполнения договора с наиболее низкой ценой на товар или услугу. Вот только в случае с училищем оказалось, что в техническом задании содержались требования к товару, соответствующему паспорту качества определенного производителя.

На это обратил внимание индивидуальный предприниматель и подал жалобу на действия ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» в региональное УФАС России.

В ходе ее рассмотрения подтвердилось, что стандартам, указанным организацией, соответствуют товары только одного производителя - ООО «Протон», выпускаемые под товарным знаком «Аквалеон», сообщили в УФАС.

Объективную необходимость в закупке именно такого товара ее организатор не обосновал.

Училищу олимпийского резерва выдали предписание устранить нарушение. Оно исполнено в срок, добавили в УФАС.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте