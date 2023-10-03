Училище олимпийского резерва уличили в нарушении закона

03.10.2023 | 14:38

Антимонопольщики выявили в действиях Училища олимпийского резерва Пензенской области нарушение федерального закона о закупках. Оно было допущено при запросе котировок на поставку химических реагентов для бассейна.

Запрос котировок подразумевает, что заказ получает тот, кто предлагает лучшие условия исполнения договора с наиболее низкой ценой на товар или услугу. Вот только в случае с училищем оказалось, что в техническом задании содержались требования к товару, соответствующему паспорту качества определенного производителя.

На это обратил внимание индивидуальный предприниматель и подал жалобу на действия ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» в региональное УФАС России.

В ходе ее рассмотрения подтвердилось, что стандартам, указанным организацией, соответствуют товары только одного производителя - ООО «Протон», выпускаемые под товарным знаком «Аквалеон», сообщили в УФАС.

Объективную необходимость в закупке именно такого товара ее организатор не обосновал.

Училищу олимпийского резерва выдали предписание устранить нарушение. Оно исполнено в срок, добавили в УФАС.