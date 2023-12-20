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Общество

Организация по вывозу ТКО захотела больше денег от жителей Сурска

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В Сурске Городищенского района ООО «Экопром» захотело взимать с жителей дополнительную плату за вывоз отходов. В деле разбиралось пензенское УФАС.

В ведомство пришло обращение горожанина. Он пожаловался, что «Экопром» не вывозит мусор, который скопился после уборки территорий возле частных и многоквартирных домов.

«Также из обращения следовало, что представители ООО «Экопром» предлагают жителям заключить отдельный договор на вывоз отходов, образовавшихся от уборки придомовых территорий», - сообщили в УФАС.

Так как ООО - это региональный оператор по обращению с ТКО в Пензенской области, а к ним относят в том числе мусор, образующийся в результате ухода за газонами, цветниками, посадками и после уборки территорий, требования организации к жителям Сурска незаконны.

«Учитывая вышеизложенное, пензенское УФАС России выдало ООО «Экопром» предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», - добавили в ведомстве.

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Источник — фото «Новости Сурска»
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