Организация по вывозу ТКО захотела больше денег от жителей Сурска

20.12.2023 | 18:22

В Сурске Городищенского района ООО «Экопром» захотело взимать с жителей дополнительную плату за вывоз отходов. В деле разбиралось пензенское УФАС.

В ведомство пришло обращение горожанина. Он пожаловался, что «Экопром» не вывозит мусор, который скопился после уборки территорий возле частных и многоквартирных домов.

«Также из обращения следовало, что представители ООО «Экопром» предлагают жителям заключить отдельный договор на вывоз отходов, образовавшихся от уборки придомовых территорий», - сообщили в УФАС.

Так как ООО - это региональный оператор по обращению с ТКО в Пензенской области, а к ним относят в том числе мусор, образующийся в результате ухода за газонами, цветниками, посадками и после уборки территорий, требования организации к жителям Сурска незаконны.

«Учитывая вышеизложенное, пензенское УФАС России выдало ООО «Экопром» предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», - добавили в ведомстве.