Руководитель пензенского УФАС России проведет личный прием

06.11.2023 | 11:16

Жители региона смогут задать вопросы руководителю пензенского УФАС России Елене Демидовой.

Встреча с гражданами пройдет 16 ноября в приемной Президента РФ по области на Московской, 110.

Глава ведомства ответит на вопросы, интересующие пензенцев, а также проведет консультации по деятельности регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Прием будет осуществляться по предварительной записи. Чтобы принять участие, нужно заранее позвонить по телефону 55-14-02 или 52-57-60.

Принимать желающих Елена Демидова начнет в 10:00.

«Обращаем ваше внимание: заявитель обязан при себе иметь паспорт», - сообщили в управлении.