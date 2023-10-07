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Общество

Определено, насколько для пензенцев подорожает электричество

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С 1 июля в стране намерены пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Их хотят проиндексировать. Так, электроснабжение для граждан подорожает на 8,9%.

Конкретные суммы за киловатт устанавливают регионы, однако они должны будут уложиться в пределы, утвержденные ФАС.

Согласно проекту приказа ведомства, размещенному на портале проектов нормативных актов, для Пензенской области минимальный размер тарифа составит 4,60 руб. за киловатт, максимальный – 4,61.

На данный момент пензенцы платят 4,23-4,24 руб. Стоимость киловатта повысилась с 1 декабря 2022-го.

Ранее стало известно, что в 2024-м и плановом периоде 2025-2026-го рост совокупного платежа за ЖКУ будет на уровне 9,8%. В среднем сумма коммунальных платежей на семью из 3 человек, которая живет в квартире площадью 50 кв. м, вырастет на 500-550 рублей.

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