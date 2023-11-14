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Общество

Опубликован документ о повышении платы за ЖКУ в Пензенской области

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Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин.

Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Из него следует, что со второго полугодия 2024 года в Пензенской области индексация платы за жилищно-коммунальные услуги составит 9,6%.

Кроме того, допускается отклонение в размере 2%.

В 2023 году плата за жилищно-коммунальные услуги не повышалась. Это произошло за счет того, что индексация была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Повышение коснулось платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.

Год назад многие жители области ожидали повышения цен на 9%, однако оно для всех муниципалитетов, кроме Пензы, составило 11%. Это объяснили тем, что индекс по субъекту РФ действительно определен в размере 9%, но к нему прибавилось предельно допустимое отклонение 2%.

В областном центре с 1 декабря 2022 года тарифы на ЖКУ выросли на 12%. Это объяснялось тем, что для Пензы допустимое отклонение от 9% составляет 3%.

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